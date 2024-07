Che razza di cane è Dogpool, la cagnolina del nuovo film Marvel?

Lo sappiamo che vi state chiedendo a che razza di cane appartenga il cane Dogpool, il cane del film Deadpool & Wolverine. Chi indovina? Vi diamo un suggerimento: è una Mixed Breed

Ok, non crediamo di fare spoiler visto che Dogpool è apparsa anche nei trailer e nelle foto promozionali del film Deadpool & Wolverine. Ma se ancora non siete andati a vedere il film (come? Non ancora? Correte perché è a dir poco spettacolare, una gioia per gli occhi), forse vorrete fermarvi qui nella lettura. Se però ci siete andati, probabilmente vi sarete chiesti a che razza appartiene Dogpool. Beh, la risposta potrebbe sorprendervi.

Dogpool, che razza di cane è?

Appena vista Dogpool sullo schermo, a parte innamorarsi subito, ecco che viene da chiedersi a che razza canina appartenga. Chiaramente c’è del Cane nudo cinese in quella cagnolina, però c’era anche un qualcosa di altro difficile da definire. Il tutto si è chiarito quando è stato rivelato ufficialmente che Dogpool è un Pugese, cioè una Mixed Breed frutto dell’incrocio fra un Chinese Crested Dog (altro nome del Cane nudo cinese) e un Carlino.

Cosa sono le Mixed Breed? Ne parleremo a breve in un post di approfondimento. Per ora vi basti sapere che si tratta di incroci specifici e voluti fra due razze di cane e che prendono il nome da entrambe le razze. Sì, di base sono dei meticci, ma sono meticci che a volte costano più dei cani di razza da cui derivano in quanto sono molto richiesti. Fra i più gettonati figurano, per esempio, i Maltipoo (incrocio fra Maltese e Barboncino) e i Labradoodle (incrocio fra il Labrador retriever e il Barboncino).

Brevemente ricapitoliamo le due razze che stanno dietro alla Dogpool del grande schermo:

Chinese Crested Dog : il Chinese Crested Dog è la razza n. 288 della FCI. Originaria della Cina, ma con patronato della Gran Bretagna, è una razza di cane da compagnia che si presenta in due varianti: Hairless, quella senza pelo (quella a cui appartiene Dogpool) e Powder Puff, con pelo. La varietà senza pelo presenta comunque una cresta che va dalla testa al collo, peluria sulle dita e un pennacchio sulla coda. Si tratta di un cane di piccola taglia, vivace e allegro, accettato in qualsiasi colore o combinazione di colori

: il Chinese Crested Dog è la razza n. 288 della FCI. Originaria della Cina, ma con patronato della Gran Bretagna, è una razza di cane da compagnia che si presenta in due varianti: Hairless, quella senza pelo (quella a cui appartiene Dogpool) e Powder Puff, con pelo. La varietà senza pelo presenta comunque una cresta che va dalla testa al collo, peluria sulle dita e un pennacchio sulla coda. Si tratta di un cane di piccola taglia, vivace e allegro, accettato in qualsiasi colore o combinazione di colori Carlino: il Carlino è la razza n. 253 della FCI, originario anche esso della Cina, ma sempre con patronato della Gran Bretagna. Cane da compagnia per eccellenza, si tratta di un piccolo cane brachicefalo compatto, dalla muscolatura potente, allegro, socievole e intelligente. Di lui colpiscono il muso corto e schiacciato, gli occhi sporgenti e il mantello corto e liscio che va dall’argento all’albicocca, fino al fulvo e al nero con striatura dorsale e maschera scure più marcate (LEGGI anche: Ecco perché non dovresti comprare un Carlino (e nessun altro cane))

Peggy, la cagnolina dietro a Dogpool

Ma da chi è interpretata Dogpool? Beh, da Peggy, questa Pugese che ha un suo profilo Instagram e che nel 2023 è stata eletta come il “Cane più brutto della Gran Bretagna”. Peggy vive a Leven, nell’East Yorkshire, nel Regno Unito, insieme alla sua mamma umana, Holly Middleton.

Ryan Reynolds, il nostro Ryan preferito e Deadpool a vita, pare che si sia innamorato subito di Peggy. Appena l’ha vista ha subito spinto affinché lei fosse presente nel film visto che “è praticamente la versione animale di Wade Wilson”, il Mercenario Chiaccherone.

Dogpool è presente nei fumetti Marvel?

Visto che non tutti leggiamo i fumetti Marvel (nel mio caso per una mera questione di spazio e di soldi), è ben sapere che la Dogpool che vediamo nei film è molto diversa dalla Dogpool dei fumetti Marvel.

La Dogpool cartacea appare in diverse serie. Per esempio, in Kidpool (Terra-10330), qui troviamo la versione teenager di Wade Wilson. Questo giovane Deadpool frequenta l’X-Mansion del suo universo. Da bravo Dradpool, provoca diversi danni alla magione e abbandona così l’orfanotrofio. Trovato dal Wade di Terra-616, ribattezzato Tito, ecco che entra a far parte dei Deadpool Corps.

Dogpool compare in questa serie, ma dopo la morte del suo cane, questo teen Deadpoll muore lasciandosi esplodere in una trappola creata dai Deadpool Corps Malvagi, in modo da salvare gli altri suoi compagni.

Un’altra versione ben diversa dalla Dogpool cinematografica è quella che appare su Preludio ai Deadpool Corps. Questa Dogpool di Terra-103173 nasce come un animale da laboratorio che ottiene il suo fattore rigenerante a seguito della creazione del Mascara X, un trucco per ringiovanire. In questa serie Wade Wilson, creduto morto e abbandonato in un cassonetto, entra in un circo dove diventa famoso in virtù dei suoi poteri di rigenerazione.

Nel frattempo il Dottor Braun, a capo del progetto sperimentale che ha creato Dogpool, crea un nuovo cane potenziato e lo chiama Wolverine, con lo scopo di uccidere Wilson. Ma Dogpool, una volta sconfitto questo Wolverine, entra a far parte dei Deadpool Corps dopo essere stato reclutato dal Wade di Terra-616. Morirà poi in Deadpool uccide Deadpool per salvare la vita da Deadpool di Terra-6161.

E la Dogpool nel film Deadpool & Wolverine?

Come avrete visto, la Dogppol di Deadpool & Wolverine è molto diversa dalla Dogpool dei fumetti. Tanto è dolce, amorevole e socievole (e con una lingua chilometrica) quella del film, tanto è feroce e aggressiva quella dei fumetti.

