Che cosa (non) ha ingerito il cane: le risposte dei proprietari ti lasceranno senza parole

Un sondaggio condotto in America rivela le cose più strane ingerite da cani di proprietà, con non pochi rischi per la loro salute. Le risposte degli intervistati confermano che i cani, specialmente se cuccioli, possono mangiare qualunque oggetto

Non solo croccantini, cibo umido e biscottini. I cani mangiano la qualunque, ingerendo oggetti di valore e non, anche i più improbabili. Se alcuni vanno pazzi per i fazzoletti, altri sgranocchiano telecomandi, caricatori e dispositivi vari.

Lo confessano i proprietari di oltre 2000 cani americani, che hanno preso parte a un sondaggio sulle abitudini alimentari del proprio amico a quattro zampe e su cosa decisamente non appartenga alla loro dieta, ma vi ha fatto parte.

L’indagine è stata condotta dalla Talker Research nel mese di settembre 2024 con non poche sorprese. Dall’analisi delle risposte è emerso che il 59% dei proprietari di cani teme di non accorgersi di cosa finisca nella bocca di Fido pur preoccupandosi per la sua salute.

Appare chiaro che la preoccupazione è più che legittima, specialmente se il cane ingerisce oggetti e alimenti davvero pericolosi. Tra questi vi è il cioccolato, responsabile di sintomi di intossicazione con rischi maggiori più la percentuale di cacao è elevata.

Ma il cioccolato, risaputo per essere un veleno per i cani, non è tra le cose più strane e impensabili che i cani coinvolti in questa ricerca. Il sondaggio ha svelato che i migliori amici dell’uomo hanno provato a mangiare lo stucco dei muri, una scatola di assorbenti, una dentiera, un maglione.

I più golosi hanno spazzolato confezioni di biscotti e un panetto di burro. Alcuni, dai gusti più raffinati si fa per dire, hanno fatto sparire biglietti della lotteria, tessere di previdenza sociale, portafogli, banconote per la gioia delle loro famiglie.

Si dice che la salute cominci a tavola e anche per gli animali domestici deve essere così, distinguendo tra cibi adatti e prodotti e oggetti non commestibili. Tutto ciò che potrebbe essere masticato e ingerito dal nostro cane nelle quattro mura non deve essere alla sua portata perché non si scherza con le conseguenze.

Non si deve sottovalutare l’importanza di una alimentazione sana, a cui non appartengono gli oggetti o i dolci qui menzionati.

