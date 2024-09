Meravigliosi cani! I nostri amici pelosi possono ricordare i nomi dei giocattoli fino a due anni, lo studio

I cani sono in grado di ricordare i nomi dei giocattoli e alcuni di loro possono farlo per due anni. Lo studio, guidato dagli etologi della Eötvös Loránd University (Ungheria), dimostra che i nostri amici pelosi hanno una memoria a lungo termine più potente di quanto pensassimo

Incredibili cani! Uno studio guidato dagli etologi della Eötvös Loránd University (Ungheria) ha dimostrato che alcuni di loro possono ricordare i nomi dei giocattoli fino a due anni: i nostri amici pelosi hanno quindi una memoria a lungo termine più potente di quanto pensassimo.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che i cani sono in grado di associare parole umane a un giocattolo e anche che alcune razze sono più abili queste associazioni, così come alcuni individui della stessa razza lo sono più di altri.

D’altronde non è nemmeno la prima volta che si verificano le sorprendenti capacità dei nostri amici pelosi. Proprio qualche mese fa un altro lavoro aveva dimostrato come i cani capiscano davvero le parole, esattamente come noi esseri umani, “creandosi” nella mente una vera rappresentazione degli oggetti.

Ma i ricercatori coinvolti in questo nuovo studio si sono chiesti in particolare se tali cani mantengano queste associazioni grazie all’uso ripetuto o se, come gli umani, siano in grado di immagazzinare le associazioni nella memoria a lungo termine.

Per scoprirlo, hanno progettato e condotto un esperimento con cinque cani precedentemente addestrati ad associare parole umane ai giocattoli e a riportarli su richiesta. A ciascuno di loro è stato insegnato ad associare nomi a 12 giocattoli che non avevano mai visto prima. E, dopo essersi assicurati che gli animali avessero imparato a fondo i nomi, gli scienziati hanno conservato tutti i giocattoli per due anni.

Trascorso il tempo stabilito, hanno poi portato fuori i cani individualmente, mostrando loro i giocattoli, quindi, dopo aver mescolato i giocattoli di prova con altri che erano familiari ai cani in un’altra stanza, hanno chiesto agli amici pelosi di recuperare i giocattoli di prova chiamando il nome associato. Ogni cane è stato testato due volte per ogni giocattolo.

I ricercatori hanno scoperto così che, nel complesso, i cani erano precisi nel recuperare il giocattolo specificato nel 44% dei casi, mentre alcuni avevano un tasso di precisione fino al 60%: i risultati sono di gran lunga migliori del caso, dimostrando che i cani avevano ricordato i giocattoli e i loro nomi per due anni, una chiara indicazione che li avevano conservati nella memoria a lungo termine.

Il lavoro è stato pubblicato su Biology Letters.

Fonti: Phys.org / Biology Letters

