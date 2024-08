Cani in piscina? Sì, ma in sicurezza: le regole che devi conoscere secondo la veterinaria

Cani e piscina possono andare d'accordo, ma solamente se mettete la piscina in sicurezza per il vostro amico a quattro zampe. Che è vero che sa nuotare, ma ha bisogno di appigli per uscirne

Se avete la fortuna di avere una piscina nel vostro giardino, si tratta di un’ottima soluzione per aiutare i cani a sopportare la calura estiva. Ma bisogna tutelare la sicurezza dei cani in piscina. Ovviamente ci riferiamo a piscine di una certa dimensione, non delle piscinette per cani di piccole dimensioni e poco più grandi di una tinozza. Se è vero che i cani sanno nuotare sin dalla nascita, dovrete comunque mettere in sicurezza la piscina.

Come rendere una piscina sicura per i cani?

Come dicevamo, i cani sono perfettamente in grado di nuotare. Ma se la piscina non è debitamente attrezzata, ecco che a volte non riescono a uscire. Oppure ci sono cuccioli, cani anziani o cani malati che potrebbero non avere la forza di nuotare e uscire dalla medesima.

Per questi motivi oggi andremo a vedere alcuni consigli per mettere in sicurezza una piscina per cani:

recintare la piscina : nel caso non vi sia una vera e propria recinzione che possa impedire l’accesso alla piscina a cani, gatti e bambini piccoli, ecco che esistono delle recinzioni temporanee per cani che possono essere messe e tolte intorno alla piscina a seconda del bisogno. In questo modo, quando non siete presenti, potrete recintare la piscina ed essere ragionevolmente sicuri che il vostro cane non possa accedervi (LEGGI anche: Come scaldare l’acqua della piscina praticamente gratis con questi tappeti solari che costano meno di una cena)

: nel caso non vi sia una vera e propria recinzione che possa impedire l’accesso alla piscina a cani, gatti e bambini piccoli, ecco che esistono delle recinzioni temporanee per cani che possono essere messe e tolte intorno alla piscina a seconda del bisogno. In questo modo, quando non siete presenti, potrete recintare la piscina ed essere ragionevolmente sicuri che il vostro cane non possa accedervi (LEGGI anche: Come scaldare l’acqua della piscina praticamente gratis con questi tappeti solari che costano meno di una cena) insegnare al cane a nuotare : ovviamente tutti i cani sanno già nuotare, ma forse conviene renderli più confidenti con l’acqua, insegnandogli a prendere confidenza con l’acqua poco per volta. Potete, per esempio, portare il cane inizialmente in acque poco profonde e sostenendoli mentre nuotano, il tutto con rinforzi positivi e lodi soprattutto quando il cane si avvia verso i gradini d’uscita della piscina. In particolare, insegnate al cane quale sia il punto della piscina da cui possono uscire più facilmente

: ovviamente tutti i cani sanno già nuotare, ma forse conviene renderli più confidenti con l’acqua, insegnandogli a prendere confidenza con l’acqua poco per volta. Potete, per esempio, portare il cane inizialmente in acque poco profonde e sostenendoli mentre nuotano, il tutto con rinforzi positivi e lodi soprattutto quando il cane si avvia verso i della piscina. In particolare, insegnate al cane quale sia il punto della piscina da cui possono uscire più facilmente giubbotto di salvataggio : sia che tu abbia una piscina, sia che tu vada al fiume, al lago o al mare, dotarsi di un giubbotto di salvataggio per cani è un’ottima idea. Sono gli stessi giubbotti che usano i cani da salvataggio in acqua, particolarmente ideali per razze di cani non naturalmente predisposte al nuoto (pensiamo a tutti i molossoidi con muso schiacciato e zampe corte)

: sia che tu abbia una piscina, sia che tu vada al fiume, al lago o al mare, dotarsi di un giubbotto di salvataggio per cani è un’ottima idea. Sono gli stessi giubbotti che usano i cani da salvataggio in acqua, particolarmente ideali per razze di cani non naturalmente predisposte al nuoto (pensiamo a tutti i molossoidi con muso schiacciato e zampe corte) MAI lasciare il cane da solo vicino alla piscina : questo neanche per mezzo secondo. Vale la stessa regolare dei bambini piccoli: incidenti possono avvenire in qualsiasi momento, basta poco per creare un incidente mortale. Cercate anche di evitare che il cane beva troppa acqua della piscina, è troppo ricca di cloro e potrebbe causare sintomi gastroenterici come vomito e diarrea. Se il cane sta nuotando e notate che si stanca troppo, siate pronti a tirarlo subito fuori dall’acqua.

: questo neanche per mezzo secondo. Vale la stessa regolare dei bambini piccoli: incidenti possono avvenire in qualsiasi momento, basta poco per creare un incidente mortale. Cercate anche di evitare che il cane beva troppa acqua della piscina, è troppo ricca di cloro e potrebbe causare sintomi gastroenterici come vomito e diarrea. Se il cane sta nuotando e notate che si stanca troppo, siate pronti a tirarlo subito fuori dall’acqua. create una piscina su misura del cane: fate in modo che la piscina abbia una zona a gradoni da cui il cane possa entrare e uscire facilmente

E per le piscinette piccole?

Beh, quelle sono talmente piccole e con l’acqua bassa che non dovrebbero esserci problemi. Sono quelle che usano anche i bambini in estate.

In questo caso l’unico problema è che se prendete delle piscinette gonfiabili, aspettatevi che il cane con le unghie le fori quanto prima. Inoltre cani particolarmente robusti potrebbero essere in grado, con denti e unghie, di distruggere anche quelle in materiali più robusti.

Ti potrebbe interessare anche: