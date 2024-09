Detenuti educano cani “difficili” da adottare in un programma di (doppia) riabilitazione, i risultati sono incredibili

In un penitenziario del New Mexico detenuti e cani difficili lavorano insieme a educazione e socializzazione per una nuova vita (per tutti). Grazie al progetto, si riduce il rischio di recidiva dei reclusi e tanti cani hanno trovato adozione

Le attività che si possono organizzare nei penitenziari sono diverse, ma in un carcere del New Mexico meridionale è stato avviato un programma meraviglioso che coinvolge i detenuti e i cani che nessuno vuole. È il Peeps to Pups e dà a entrambi un’opportunità di riscatto.

A realizzarlo nell’istituto Las Cruces è l’associazione DAG SHIP RESCUE in collaborazione con gli agenti del Southern New Mexico Corrections Department. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 8 reclusi e di cani considerati “difficili” da adottare, che vengono socializzati e addestrati.

Maggie will be graduating the prison training program soon!! We are looking for a potential foster or trial adoption… Posted by DAG SHIP Rescue – Deming Animal Guardians Sunshine Haven Intake Project on Monday, July 15, 2024

Sono tutti cani molto sensibili, timorosi, con traumi alle spalle e possono risultare ingestibili o troppo impegnativi per le future famiglie adottive. Lo scopo è aiutarli a superare le paure che si portano dietro, farli abituare al contatto umano e insegnare loro i comandi di base, come l’obbedienza, trucchetti, andare al guinzaglio e molto altro.

La vicinanza dei cani è a sua volta una terapia per i detenuti, che lavorano sulla propria crescita personale, si assumono la responsabilità di prendersi cura di un altro essere vivente, riscoprono compassione e sensibilità verso gli animali e le crudeltà di cui sono vittime.

Attraverso una relazione positiva con il cane e la cooperazione tra gli altri compagni, l’iniziativa mira a ridurre la recidiva dei detenuti favorendo il loro reinserimento nella società.

Il percorso è strutturato in un corso d’introduzione all’addestramento del cane, al termine del quale i detenuti addestrano i quattrozampe da soli per otto settimane. Dopodiché quattro detenuti sono promossi ad addestratori, gli altri quattro ad addestratori di riserva.

Durante l’addestramento, cani e detenuti interagiscono 24 ore su 24. I cani rimangono con i detenuti nelle celle offrendo loro affetto, conforto e un senso di sicurezza. Possono partecipare al programma i detenuti che hanno avuto una buona condotta per 6 mesi o per 1 anno mentre sono esclusi dal programma coloro che hanno alle spalle reati di abuso di animali o reati sessuali.

Finora i risultati sono stati molto promettenti. L’idea è piaciuta così tanto che alcuni detenuti hanno organizzato una raccolta fondi per coprire le spese e continuare ad addestrare i cani selezionati.

Tutti i cani che completano il programma di addestramento vengono promossi in una cerimonia e sono pronti per essere adottati. In tanti hanno già trovato una casa grazie all’associazione e al lavoro svolto in carcere.

🐾 AVAILABLE FOR ADOPTION! 🐾 With tails waggin' and tassels swingin', these two pranced across the graduation stage at… Posted by New Mexico Corrections Department on Wednesday, June 12, 2024

Chi può dirlo, magari saranno proprio gli ex detenuti che hanno partecipato al Peeps to Pups a candidarsi alla loro adozione.

Fonte: Deming Animal Guardians

