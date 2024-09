Canelo, il fedele cane che per 12 anni ha aspettato il suo proprietario fuori l’ospedale: il toccante cortometraggio (che devi assolutamente vedere)

Una storia vera di grande amore, devozione e lealtà di un cane verso il suo proprietario diventa un cortometraggio a dir poco commovente. Per 12 anni lo ha aspettato fuori l'ospedale locale, dal quale l'uomo non è più uscito

Conosciamo tutti Hachiko, l’akita che per quasi 10 anni anni ha atteso il rientro del suo proprietario alla stazione di Shibuya, Tokio. La verità è che di fedelissimi Hachiko il mondo ne è pieno e un cortometraggio vuole omaggiarne uno conosciutissimo in Spagna.

A realizzarlo sono stati gli Animagic Studios, che hanno ripercorso lo struggente legame di amicizia che ha unito il cane al suo amico umano. Il breve film si basa su una storia vera della fine degli anni Ottanta, quella di Canelo. Questo era il suo nome.

Canelo ha vissuto a Cadice e ogni volta ha accompagnato il suo proprietario in ospedale. L’uomo, un medicante, si recava lì per sottoporsi alle sedute di dialisi. Canelo lo vedeva scomparire lasciandosi alle spalle l’ingresso della struttura e lo aspettava proprio nel punto in cui si erano salutati.

Un giorno, però, il proprietario di Canelo non è più uscito da quella porta principale. Canelo, non comprendendone il motivo, si è recato per 12 anni fuori l’ospedale nella speranza di rivedere quel volto a lui così caro.

Probabilmente lo avrebbe aspettato ancora e ancora se una macchina non l’avesse travolto in un incidente fatale. La vicenda ha colpito così tanto gli abitanti di Cadice che si è deciso di realizzare una targa commemorativa in suo onore.

Il suo ricordo ha ispirato il cortometraggio, celebrando la fedeltà e l’amore dei cani verso i loro affetti.

Per quanto alcuni dettagli siano stati cambiati, chi conosce bene questa storia è felice di vederla trasformata in una produzione internazionale. Grazie al cortometraggio, questa favola viene narrata oltre i confini dell’Andalusia.

Il lavoro ha portato questa amicizia infinita sugli schermi di tutto il mondo, sensibilizzando il pubblico al rispetto verso gli animali. Il risultato è a dir poco commovente.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Animagic Studios/Youtube

Leggi anche: