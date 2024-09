Cane scivola in un pozzo, restando intrappolato in un tubo di cemento: il salvataggio straordinario

Salvataggio miracoloso in Sicilia. Un cane finito in un pozzo del Ragusano è stato estratto vivo grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

Era condannato a morte certa nella situazione nella quale si era cacciato. Un cane, finito in un pozzo del Ragusano, è miracolosamente salvo. Da solo non ce l’avrebbe mai fatta.

La segnalazione è giunta dalla Contrada Arizza, località Scicli. Ad attivarsi prontamente per prestare soccorso i Vigili del fuoco di Modica. Una squadra del distaccamento è giunta sul posto e ha iniziato a operare per portare a termine il recupero.

Il cane era scivolato in un pozzetto ed era rimasto intrappolato in un tubo di cemento interrato senza una via di fuga. Per fortuna, ci hanno pensato i pompieri a liberarlo. L’intervento, eseguito nella serata, è stato complicato.

Individuato il punto esatto in cui si trovava l’animale, i Vigili del fuoco si sono aperti un varco. Uno di loro ha utilizzato un trapano, procedendo con estrema cautela per non far del male al cane.

I suoi occhi visti sono spuntati da quel maledetto tubo per la gioia di tutti i presenti. Mentre un altro vigile del fuoco teneva salda la testa del cane, l’operazione di salvataggio è proseguita spedita.

Un colpo alla volta fino ad ottenere lo spazio necessario per tirar fuori il quattrozampe. Il momento è stato celebrato con un applauso liberatorio.

Da quanto si apprende dal video diffuso dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l’animale è di proprietà e, dalle voci in sottofondo, pare si chiami Lea o Rea. Una volta fuori dalla trappola, il cane, o forse è meglio dire la cagnolina, ha salutato i suoi soccorritori scodinzolante.

I suoi passi fuori dal pozzo sono un ringraziamento di cuore.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Vigili del Fuoco

Leggi anche: