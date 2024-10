Scivolato in un vascone per l’irrigazione, questo cane è stato miracolosamente tratto in salvo

Incredibile salvataggio in un vascone per l'irrigazione. Un cane è stato messo in sicurezza grazie ai Vigili del fuoco, angeli di persone e quattrozampe. Il piccolo, ribattezzato dai volontari Grisù, è salvo e presto potrà essere adottato

Non poteva che avere un lieto fine il complesso intervento eseguito nelle campagne in provincia di Foggia, grazie al quale un giovanissimo cane è ora al sicuro. L’animale, un cucciolo, era finito in un vasca di raccolta dell’acqua per l’irrigazione.

Di lì non sarebbe mai uscito vivo se non con un aiuto esterno. Provvidenziali come sempre i Vigili del fuoco, che si sono attivati su segnalazione di alcuni passanti. Sono stati i pianti del cane ad attirare l’attenzione di alcune persone così da lanciare l’allarme.

Una squadra di Vigili del fuoco, accompagnati dal servizio veterinario dell’Asl di Foggia area A, ha raggiunto il punto indicato e ha tratto in salvo il cucciolo. Un pompiere si è calato nell’invaso con una fune, riuscendo ad afferrare il cane e a risalire insieme a lui.

Inutile dire quanto il cucciolo fosse spaventato. Chi non lo sarebbe dopo essere caduto in uno trappola senza possibilità di scappare. Una brutta esperienza che, fortunatamente, si può dire conclusa.

Fuori dal vascone, il quattrozampe è stato sottoposto a un primo controllo da parte dei veterinari dell’Asl. Il servizio veterinario ha provveduto ad affidare il cane all’Ente Protezione Nazionale Animali (ENPA).

L’associazione lo ha accolto nel rifugio, offrendogli cure e un luogo sicuro in cui riposare. Il piccolo è stato chiamato Grisù ” in onore del suo coraggio e della sua lotta per sopravvivere” raccontano i volontari della sezione di San Severo.

Non si conosce la storia di Grisù, ma questo cane fortunato ha avuto una seconda chance dalla vita. L’ENPA si augura di trovargli una famiglia non appena le circostanze lo consentiranno.

(Grisù) si deve riprendere e rasserenare dopo la terribile esperienza, ma speriamo presto di poter cambiare il suo destino con una bella adozione” continuano i volontari.

L’adozione sarebbe la conclusione perfetta dopo un salvataggio reso altrettanto perfetto dalla professionalità e dal coraggio dei Vigili del fuoco, angeli custodi di persone e animali. Grazie ai loro interventi, cavalli, gatti, animali selvatici e di qualunque specie sono stati soccorsi, adottati o rimessi in libertà

Fonte: ENPA

