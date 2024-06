Sei estroverso? Il tuo cane sarà vivace e attivo: uno studio rivela che i cani rispecchiano le nostre personalità

I cani sono influenzati dalle personalità dei loro amici umani: lo ha scoperto uno studio intervistando i proprietari di oltre 1.500 cani appartenenti a 50 diverse razze

Uno studio condotto dalla Michigan State University ha rivelato che i cani non solo sviluppano una personalità unica nel corso della loro vita, ma sono anche influenzati significativamente dalle personalità dei loro proprietari. Secondo la ricerca, pubblicata sul Journal of Research in Personality, i tratti caratteriali dei cani possono mutare in risposta alle dinamiche emotive e comportamentali dei loro umani.

Gli studiosi hanno intervistato i proprietari di oltre 1.500 cani appartenenti a 50 diverse razze, variando dall’età di pochi mesi fino a 15 anni, con una distribuzione equilibrata tra maschi e femmine. È emerso che esiste una forte correlazione tra la personalità del proprietario e quella del cane.

Ad esempio, i proprietari estroversi tendono a possedere cani più vivaci e attivi, mentre quelli con tendenze più negative o timide spesso hanno cani che mostrano comportamenti più timorosi e meno reattivi all’addestramento. Il professor William Chopik, principale autore dello studio, ha commentato:

Abbiamo scoperto che i cani non sono così statici come si credeva. La loro personalità può evolversi nel corso della vita, influenzata da fattori come l’interazione con il proprietario e l’ambiente circostante.

Non è vero che i cani hanno una personalità stabile per tutta la vita

Questo risultato contraddice l’opinione comune che i cani mantengano una personalità stabile per tutta la vita. L’indagine ha anche identificato tre principali correlazioni: l’effetto dell’età sullo sviluppo della personalità canina, la somiglianza nei tratti caratteriali tra cani e proprietari, e l’impatto che la personalità del cane ha sulla qualità della relazione con il loro umano.

Chopik ha sottolineato l’importanza di iniziare l’addestramento del cane intorno ai sei mesi di età, quando ha superato la fase di cucciolo ma prima che la sua personalità sia completamente consolidata. Gli esperti hanno notato che, nonostante i cambiamenti nella personalità dei cani, certi tratti come l’ansia e la paura tendono a rimanere più stabili nel tempo.

Questo studio non solo fornisce un’ulteriore comprensione del comportamento canino, ma suggerisce anche approcci pratici per l’addestramento e la gestione dei cani in base alle loro personalità in evoluzione. Il legame tra proprietari e cani va dunque oltre la semplice compagnia: influenzano reciprocamente i rispettivi tratti caratteriali, creando un rapporto unico e dinamico che evolve nel corso della vita di entrambi.

Fonte: ScienceDirect

