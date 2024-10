Cos’è questa storia del cane sulla piramide di Giza e come mai tutti ne parlano? Genesi di una notizia virale

Cosa ci fa un cane in cima alla Grande Piramide di Giza? È qualcosa che tutti o quasi online si stanno chiedendo dopo che un video che lo ritrae è diventato virale. Ma come mai tanto clamore?

Negli ultimi giorni, un video sorprendente ha catturato l’attenzione del pubblico online: un cane bianco e marrone avvistato in cima alla Grande Piramide di Giza. Il filmato mostra un uomo che sorvola la Grande Piramide in un parapendio motorizzato. Mentre vola sopra la struttura, ecco apparire il quattro zampe.

Questo insolito evento è diventato virale, scatenando discussioni e curiosità sui social media. Ma cosa rende così popolare questa notizia? Ci sono diversi fattori che spiegano perché questo avvistamento ha suscitato tanto clamore.

Prima di tutto, l’immagine stessa è incredibile: un cane su uno dei monumenti più antichi e iconici del mondo, un luogo difficile da raggiungere anche per gli esseri umani. La stranezza e l’imprevedibilità dell’evento hanno sicuramente giocato un ruolo centrale nel diffondere la notizia. Un’immagine così surreale stimola l’immaginazione collettiva e porta le persone a condividerla con commenti ironici o increduli.

Un altro elemento che contribuisce alla viralità di questa storia è il fascino intramontabile dell’antico Egitto. Le piramidi, con il loro carico di mistero e mitologia, continuano ad affascinare l’umanità. L’avvistamento del cane ha evocato riferimenti a figure mitologiche come il dio Anubi, alimentando così la connessione tra questo evento contemporaneo e l’antico passato egiziano.

Come la notizia era perfetta per diventare virale in un mondo sempre più connesso

Non dimentichiamo l’aspetto emotivo che gioca un ruolo chiave. Molte persone si sono chieste come il cane sia finito sulla piramide e, soprattutto, se sia riuscito a scendere e ora sia in salvo. Questa preoccupazione per il benessere dell’animale ha suscitato empatia, rendendo la storia ancora più virale. La sensibilità verso gli animali è un tema che spesso genera un forte coinvolgimento sui social, portando ad un’ondata di condivisioni e commenti.

Un altro fattore cruciale è stato il formato del contenuto: un video. Le immagini in movimento catturano l’attenzione più di una semplice foto e la possibilità di vedere il cane sulla cima della piramide ha amplificato l’impatto della notizia.

Chi lo ha girato?

Ma attenzione che qui arriviamo ad un’altra questione cruciale. Il video è stato originariamente diffuso su X (ex Twitter) da ABC News ed è stato rapidamente condiviso su altre piattaforme. Tuttavia non è chiaro né quando sia stato registrato e nemmeno da chi e dunque possono sorgere dubbi sull’autenticità del filmato che non è stato possibile verificare. Viene da chiedersi: è davvero accaduto il fatto oppure si tratta di un video modificato ad hoc?

Continuando la nostra analisi su come questa notizia abbia fatto il giro del mondo, arriviamo all’ultimo punto che è proprio questo: la portata globale della notizia che è stata amplificata dalla natura trasversale dell’evento. Le piramidi sono un simbolo universale, riconosciuto in tutte le culture, e l’avvistamento di un cane su di esse ha stimolato reazioni in vari Paesi, grazie anche alla velocità con cui i social media diffondono informazioni.

