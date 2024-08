Cane gettato nello scivolo dei rifiuti di un grattacielo di 17 piani a New York: la malvagità umana non ha limiti

Folle episodio di maltrattamento nella Grande Mela, dove un cane è stato gettato nel condotto dei rifiuti di un grattacielo. L'animale è stato addormentato lo stesso giorno. Le sue condizioni sarebbero state troppo gravi. Perdonaci piccola vittima innocente della crudeltà umana

Ha del mostruoso quanto accaduto a New York a inizio weekend. Un cane è stato gettato da un grattacielo di 17 piani, scaraventato nello scivolo dei rifiuti. I suoi guaiti di dolore hanno insospettito i dipendenti dell’edificio, che hanno fatto così l’atroce scoperta e dato l’allarme.

L’animale, un meticcio mix shih tzu, è stato ritrovato agonizzante. A denunciarlo è l’associazione Manhattan NYC Lost and Found Pets, che ha condiviso sulle sue pagine l’immagine del povero cane poco prima del recupero.

L’ente ha chiesto la collaborazione degli utenti per diffondere la notizia, continuare a segnalare il caso alle forze di polizia così da poter risalire al soggetto che ha commesso questo ignobile gesto. Il cane è stato consegnato all’organizzazione di protezione animale ASPCA.

A nulla sono servite le cure fornite. Il quadro generale era talmente critico che i veterinari avrebbero optato per la soppressione del quattrozampe, così da mettere fine alla sua infinita pena.

Non si sa a chi appartenesse l’animale, ma il corpicino ha mostrato evidenti segni di incuria. Secondo quanto riferito dai media americani, il cane non era mai stati visto prima nella struttura residenziale. Possibile che le telecamere di sicurezza non abbiano ripreso nulla?

Le indagini sarebbero attualmente in corso. Intanto, un animale è morto senza alcun motivo, patendo inutili sofferenze. Non ci si stupisce ormai più di quanto malvagio e diabolico possa essere l’essere umano. La responsabilità di questo ennesimo e gravissimo episodio è sempre nostra.

Fonte: Manhattan NYC Lost and Found Pets/Facebook

