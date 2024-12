Cane con addome gonfio? Non solo ascite, potrebbe trattarsi di una di queste cause

Sapete quali siano i sintomi che vi fanno sospettare la presenza di un'ascite nel cane? Ecco le principali cause del versamento addominale nei cani e cosa fare

Cane con addome gonfio? Fra le possibili malattie dovete considerare la presenza di un’ascite del cane. Il versamento addominale è sintomo di diverse malattie, tutte importanti e da curare il prima possibile. Abbiamo specificato “possibile” in quanto il principale segno clinico che un proprietario può notare, cioè la distensione addominale, in realtà potrebbe essere causata anche da altre patologie che provocano aumento di volume dell’addome (masse tumorali, vescica distesa, obesità, piometra nel cane femmina…).

Ascite nel cane, quali sono le cause principali?

L’ascite nel cane è nota anche come versamento addominale. Si tratta della presenza e accumulo di fluido libero nell’addome. Il liquido che si accumula può essere di varia natura, ma in tutti i casi finisce con il comprimere gli organi addominali che in esso sono liberi di danneggiare. Il che ne compromette la funzionalità. Inoltre, quando il liquido ascitico è tanto, ecco che comprime anche sul diaframma, impedendo così ai polmoni di espandersi del tutto e causando dispnea.

L’ascite può essere o meno accompagnata da versamento pleurico o toracico. Sono diverse le cause che possono provocare ascite nel cane, ma fra le più comuni ricordiamo:

malattie cardiache : solitamente cardiopatie del lato destro, quindi insufficienza cardiaca destra, filariosi cardiopolmonare, stenosi polmonare, ma anche cardiomiopatia dilatativa

: solitamente cardiopatie del lato destro, quindi insufficienza cardiaca destra, filariosi cardiopolmonare, stenosi polmonare, ma anche cardiomiopatia dilatativa insufficienza epatica : da degenerazione epatica, steatosi, epatite, ipertensione portale…

: da degenerazione epatica, steatosi, epatite, ipertensione portale… ipoproteinemia : in particolare da basse concentrazioni di albumina dovuta a insufficiente apporto con la dieta, insufficiente produzione da parte del fegato, aumentata perdita da intestino (per esempio da diarree croniche e enteropatia proteino-disperdente) o dal rene (da insufficienza renale per nefropatie proteino-disperdenti o da sindrome nefrosica)

: in particolare da basse concentrazioni di albumina dovuta a insufficiente apporto con la dieta, insufficiente produzione da parte del fegato, aumentata perdita da intestino (per esempio da diarree croniche e enteropatia proteino-disperdente) o dal rene (da insufficienza renale per nefropatie proteino-disperdenti o da sindrome nefrosica) peritonite

traumi : un trauma violento a carico dell’addome può causare rottura degli organi addominali con fuoriuscita di liquidi in addome. Quando a rompersi è la vescica, si parla di uroaddome in quanto l’urina fuoriesce in addome. Se a rompersi sono fegato o milza, si parla di emoaddome , cioè la presenza di sangue in addome

: un trauma violento a carico dell’addome può causare rottura degli organi addominali con fuoriuscita di liquidi in addome. Quando a rompersi è la vescica, si parla di in quanto l’urina fuoriesce in addome. Se a rompersi sono fegato o milza, si parla di , cioè la presenza di sangue in addome veleni : tipicamente il veleno per topi causa la presenza di sangue in addome

: tipicamente il causa la presenza di sangue in addome tumori: le neoplasie possono causare ascite per vari motivi, per compressione dei vasi sanguigni addominali, per compressione sugli organi, per infiammazione, ma anche per rottura di un organo neoplastico

Sintomi di ascite nel cane

Solitamente i sintomi di ascite nel cane li si nota quando il volume di liquido comincia a essere importante. Piccole quantità di liquido in addome non le si nota, a meno che il veterinario non faccia un’ecografia (magari per altri motivi). Fra i principali sintomi noterete:

aumento di volume dell’addome

letargia

abbattimento

debolezza

anoressia

nausea

vomito

diarrea (LEGGI anche: Diarrea nel cane, un solo problema per tante cause (sono una veterinaria e te le spiego))

stipsi

dolore addominale

aumento di peso

dimagramento con addome disteso

nervosismo

irrequietezza

tachipnea

dispnea

mucose pallide o cianotiche

sincopi

tosse

Come si cura e qual è la terapia per un cane con ascite?

Prima di pensare a curare l’ascite del cane, bisognerebbe cercare di fare diagnosi. Limitarsi a drenare il liquido non è la soluzione definitiva. Solitamente lo si fa per dare sollievo al cane in caso di notevole presenza di liquido, ma considerate che quel liquido si riformerà nel giro di qualche giorno.

Quello che il veterinario farà è, dopo aver visitato il cane e prelevato un po’ del liquido per analizzarlo, una serie di esami del sangue completo, esami delle urine, delle feci, ecografia addominale, RX e TC se necessaria. Questi esami sono indispensabili per capire quale sia la causa.

Una volta stabilita la causa, in base a essa si procederà con la terapia. Se abbiamo un cane cardiopatico con ascite, probabilmente vi verranno prescritti farmaci diuretici e cardiaci. Ma se la causa è un avvelenamento da veleno per topi o rodenticidi, sarà necessario eseguire terapia con l’antidoto, la vitamina K ed eventualmente procedere con una trasfusione di sangue.

Trasfusioni di sangue o plasma può essere necessaria, oltre che in caso di anemia, in caso di ipoalbuminemia. Se il problema è un’insufficienza epatica o renale bisognerà trattare queste patologie, idem dicasi per una enteropatia proteino disperdente che, oltre alla somministrazione di mangimi specifici, talvolta avrà bisogno di farmaci immunomodulatori.

Se vi state chiedendo se somministrare del cortisone a un cane con ascite, la risposta è: dipende dalla causa. Può essere utile in caso di enteropatie proteino disperdenti su base immunitaria o in caso di tumori, ma potrebbe essere controproducente in caso di cardiomiopatie. Questo per dire che il fai da te, in questi casi, è sempre da evitare. Se sbagliate farmaci o rimedi, peggiorate rapidamente la situazione.

Quanto vive un cane con ascite?

Quanto può vivere un cane con ascite? Dipende dalla causa e da come il cane risponde a un’eventuale terapia. Se l’ascite nel cane è causata da una cariopatia, questa non è in stadio finale e il cane risponde alla terapia, anche qualche mese. Se l’ascite è causata da una peritonite o da un trauma che riesce a essere risolto, il cane sopravvivrà anni. Idem dicasi se l’ascite è causata da un avvelenamento da rodenticidi preso per tempo.

Ma se la causa dell’ascite è un tumore in stadio terminale, un’insufficienza cardiaca destra non più responsiva ai farmaci o a un’ipoalbuminemia da perdita renale o intestinale che non risponde a nessuna terapia, allora la durata della vita si accorcia a giorni o al massimo settimane.

Nel caso, invece, di ascite da rottura di organi addominali, in questo caso si tratta di un’urgenza veterinaria: una rottura di vescica, di milza o fegato può causare la morte del cane anche nel giro di pochi minuti.

Cane con addome gonfio: altre cause

In realtà sono diverse le cause di addome gonfio nel cane:

gravidanza

sovrappeso o obesità

piometra

dilatazione/torsione dello stomaco

ascite

emorragia addominale

aumento di volume degli organi addominali (fegato, milza, ovaie…)

vescica distesa e piena di urina

tumori

