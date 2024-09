Cane che ansima, sono una veterinaria e ti spiego quali possono essere le cause

Cane che ansima? Se in alcuni casi è normale, in altri, se il cane lo fa spesso e a riposo, indica una malattia in corso. Scopriamo dunque le principali cause che portano un cane a respirare a bocca aperta

Il cane che ansima non sempre è un problema. I nostri amici a quattro zampe normalmente respirano a bocca aperta con la lingua di fuori per espellere il calore in eccesso e regolare la temperatura corporea visto che non sono in grado di sudare. Inoltre è normale che i cani ansimino un po’ quando sono iper eccitati o alla fine di un intenso esercizio fisico.

Ma se il cane ansima troppo spesso e lo fa anche a riposo o quando la temperatura ambientale non è elevata, beh, questo potrebbe voler dire che c’è un problema in corso.

Cane che ansima: cause principali

Queste sono alcune delle principali cause che possono indurre un cane ad ansimare e respirare a bocca aperta:

situazioni normali : con amico a quattro zampe che sta bene e ansima sporadicamente a causa di temperature ambientali normali, attività fisica o iper eccitazione

: con amico a quattro zampe che sta bene e ansima sporadicamente a causa di temperature ambientali normali, attività fisica o iper eccitazione stress : ci sono cani ansiosi, stressati o nervosi che potrebbero ansimare un po’ più spesso del normale. Ma in questo caso i cani hanno anche altri sintomi: per esempio, tendono a guardare da un’altra parte, sbadigliano, si leccano il muso e si guardano attorno spaventati o in allerta

: ci sono cani ansiosi, stressati o nervosi che potrebbero ansimare un po’ più spesso del normale. Ma in questo caso i cani hanno anche altri sintomi: per esempio, tendono a guardare da un’altra parte, sbadigliano, si leccano il muso e si guardano attorno spaventati o in allerta colpo di calore : cani con colpo di calore in atto, fra i sintomi, presentano proprio il fatto di ansimare parecchio, con lingua di fuori e saliva spessa e densa (LEGGI anche: Colpo di calore in cani e gatti, sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi fare attenzione)

: cani con colpo di calore in atto, fra i sintomi, presentano proprio il fatto di ansimare parecchio, con lingua di fuori e saliva spessa e densa (LEGGI anche: Colpo di calore in cani e gatti, sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi fare attenzione) dolore : qualsiasi causa che provochi dolore ai cani può far sì che il cane respiri più velocemente, arrivando ad ansimare

: qualsiasi causa che provochi dolore ai cani può far sì che il cane respiri più velocemente, arrivando ad ansimare malattie: diverse malattie possono causare un maggior ansimare dei cani. Per esempio, ansima o è in dispnea a causa di edema polmonare da insufficienza cardiaca. Tipico il caso del cane che ansima e tossisce di notte a causa di problemi cardiaci. Oppure respira a bocca aperta con lingua fuori a causa di forme respiratorie, da riniti a bronchiti, passando anche per le polmoniti, con o senza tosse. Anche la sindrome brachicefala può causare un ansimare maggiore del solito, così come punture di insetti, avvelenamenti o forme di anemia. Se il cane ansima e beve molto, meglio sospettare una sindrome di Cushing, un diabete mellito o una chetoacidosi diabetica. Respira a bocca aperta, beve molto e non mangia? Occhio all’insufficienza renale e alla piometra nella femmina. Il cane può anche ansimare parecchio con conati di vomito a vuoto in caso di dilatazione/torsione dello stomaco. Ma anche febbre, pressione alta, farmaci o obesità causano un ansimare maggiore

Cosa fare e come calmare cani che ansimano?

Cosa fare se il cane ansima parecchio? Molto dipende dalla causa del problema. Se sospettate un colpo di calore incipiente, spostate il cane all’ombra, in una zona ventilata e bagnate testa, ascelle, inguine e zampe con acqua fredda. Nel contempo allertate il veterinario più vicino.

Se avete un cane che ansima, sia esso anziano o giovane, contattate il veterinario per concordare una visita: le cause possono essere tante e tramite una visita il veterinario sarà orientato verso una diagnosi piuttosto che un’altra. In questo modo potrà stabilire una terapia più specifica.

Nel caso il cane, oltre ad ansimare, presenti anche dispnea (difficoltà nel respiro), forte abbattimento, vomito, diarrea, pancia gonfia, collasso o mucose molto pallide, contattate subito il vostro veterinario (o un Pronto Soccorso Veterinario H24 se in quel momento il vostro veterinario non è reperibile).

