Cagnolina di 5 mesi trafitta intenzionalmente da un proiettile, rischia la paralisi

Shock in provincia di Potenza, dove qualcuno ha sparato a una cagnolina del territorio di soli 5 mesi. La piccola è in clinica e, secondo gli ultimi aggiornamenti, avrebbe perso la sensibilità alle zampe

Orribile quanto accaduto in provincia di Potenza. Alcune persone hanno aperto il fuoco su un gruppo di cani liberi sul territorio di Viggiano. Un colpo ha ferito una cagnolina di soli 5 mesi, immobilizzandola.

A fare l’atroce scoperta sono state alcune volontarie dell’Ente Nazionale Protezione Animali, che si prendevano cura degli animali quotidianamente fornendo cibo e acqua. Uno dei cuccioli perdeva sangue.

Le volontarie hanno recuperato la piccola e l’hanno portata d’urgenza in una clinica del posto, dove è stata sottoposta a una tac e altri accertamenti. La prognosi è riservata.

Il proiettile avrebbe raggiunto la colonna vertebrale con rischio paralisi. Stando a quanto condiviso dalle guardie zoofile dell’ENPA, la cagnolina avrebbe perso la sensibilità alle zampe posteriori.

Il nucleo zoofilo ha condannato il vile atto, sporgendo denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine. Si sarà trattato di una bravata? Oppure di un avvertimento, facendo del male a degli esseri indifesi.

I cani, in quel momento, si trovavano inoltre in un recinto in campagna, ma forse davano fastidio. Chi ha fatto partire il colpo, si è avvicinato a loro con intenzioni precise. È urgente, alla luce dei fatti, mettere in sicurezza gli animali così da scongiurare il peggio.

