Bryson, il cane salvato da una coppia in vacanza dopo che i proprietari lo avevano abbandonato

Dopo essere stato abbandonato dai proprietari per una sciocchezza, Bryson ha trovato una nuova, amorevole, famiglia. Ecco la sua commovente storia

Krystal Capone e Zachary Hughes stavano trascorrendo delle tranquille vacanze a Bryson City, nella Carolina del Nord, quando passando in auto, notarono per la prima volta un cane seduto accanto alla strada.

Non ci fecero troppo caso, ma il giorno seguente lo rividero in un altro luogo, molto distante dal precedente. Erano sicuri che fosse sempre lui e si chiesero cosa ci facesse in giro tutto solo.

Ipotizzando che fosse fuggito di casa, lo avvicinarono per riportarlo nella zona in cui lo avevano visto la prima volta. Ogni tentativo di ritrovare i proprietari si rivelò vano e così la coppia decise di portarlo con sé presso l’alloggio riservato su Airbnb.

Nel tentativo di scoprire a chi appartenesse, pubblicarono degli annunci sulle pagine social locali, ricevendo numerose risposte. Purtroppo scoprirono ben presto l’amara verità: il cane era stato abbandonato dai proprietari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Krystal Capone (@krystal.capone)

Amareggiati dalla triste scoperta, decisero che meritava una seconda possibilità. Lo chiamarono Bryson, come la città da cui proviene, e lo adottarono.

Zachary proprio in quei giorni aveva pianificato di chiedere la mano alla sua fidanzata, ma l’arrivo di Bryson scombussolò i piani. Per non escluderlo, decise di coinvolgerlo in un’escursione a tre, durante la quale chiese alla compagna di sposarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Krystal Capone (@krystal.capone)

Subito dopo il rientro dalle vacanze in compagnia di Bryson, l’area venne colpita dall’uragano Helene. Se Bryson si fosse ritrovato solo nel bel mezzo di quel disastro, probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Per fortuna ha trovato in tempo una nuova famiglia, che lo ama alla follia.

FONTE: The Dodo

