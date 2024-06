Brutto a chi? Questo pechinese ha appena vinto il concorso per cani che celebra altre forme di bellezza

Non giudicate in base alle apparenze: questo pechinese ha vinto un concorso americano per la sua unicità (e bellezza fuori dal comune). La competizione intende esattamente promuovere le imperfezioni e i tratti di ogni animale perché non esistono animali "brutti"

Per alcuni il pechinese Wild Thang può sembrare davvero “brutto”, ma i giudici di Petaluma non hanno avuto dubbi quando hanno votato i partecipanti al loro attesissimo contest ed eletto il vincitore del 2024.

Wild Thang, un cane brachicefalo di razza pechinese di 8 anni, ce l’ha fatta e ha vinto l’edizione di quest’anno dopo essersi classificato nelle competizioni precedenti sempre a un passo dal traguardo. È lui ad aggiudicarsi l’ultimo World’s Ugliest Dog Contest.

Non lasciatevi ingannare dal nome di questo concorso e non giungete a conclusioni affrettate. La competizione non si prende gioco dei cani, bensì dei frivoli canoni estetici universali. Il suo obiettivo è celebrare l’unicità di ciascun animale, le sue imperfezioni, una bellezza quindi diversa. E Wild Thang ha tutte le carte in regola.

La gara si tiene ogni anno a Petaluma, città della California, e attira proprietari di cani, amanti degli animali, curiosi da tutto il Paese, e non solo.

Organizzatori e associazioni accolgono il pubblico tra stand all’aperto e palchi, sensibilizzando i visitatori sull’adozione e presentando loro animali scodinzolanti in cerca di casa. L’evento dà una grande visibilità a cuccioli e cani adulti che attendono ancora con fiducia di essere adottati.

Tutti i concorrenti sono cani che hanno alle spalle storie toccanti, che in un modo o nell’altro sono inevitabilmente legate al loro aspetto. Sono qui, a Petaluma, a sfilare e a insegnare al mondo intero che non vi è cosa più sbagliata del soffermarsi sulle apparenze.

Sono cani bellissimi che hanno superato ostacoli molto più grandi della loro taglia e che gli sono costati spessissimo l’abbandono, hanno vinto battaglie durissime. Wild Thang ne sa qualcosa perché quando era solamente un cucciolo ha contratto e sconfitto il cimurro.

Il pechinese ce l’ha fatta, ma ha riportato qualche danno. Oltre la lingua ling, dato che i denti non sono più cresciuti, e una zampa traballante, Wild Thang è un cane sano, affettuosissimo e promuove una missione.

Attraverso il suo account Instagram, Wild Thang sostiene i suoi compagni pechinesi in Ucraina, aiutandoli a trovare un’adozione lontano dalla guerra. Grazie alla pagina, 7 pechinesi sono stati già felicemente adottati in Canada e negli Stati Uniti.

Un cane così non poteva che vincere la competizione attuale.

Un grande applauso va di diritto anche a Rome, il carlino di 14 anni con una seria forma di ansia sociale e Daisy Mae, anche lei 14enne, salvata dalla strada all’età di 2 anno. Entrambi sono saliti sul podio, ottenendo un meritatissimo secondo e terzo posto.

