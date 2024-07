Attenzione alle ustioni da asfalto bollente nel cane: sono una veterinaria e ti spiego cosa fare

Un pericolo nascosto è in agguato sulle strade: d'estate attenzione alle ustioni da asfalto bollente nei cani, a rischio zampe e polpastrelli. E non solo asfalto: occhio anche a sabbia, rocce e ghiaia calda

In estate fate molta attenzione alle ustioni da asfalto bollente nel cane: sono più frequenti e sottovalutate di quanto non immaginiate. E non solo asfalto: anche ghiaia, sabbia o rocce possono trasformarsi in una trappola per i nostri amici a quattro zampe.

Perché d’estate non dobbiamo fare attenzione solo ai colpi di calore, ai parassiti esterni e ai forasacchi: ci sono altri pericoli in agguato.

Attenzione ad asfalto, sabbia e rocce

Non molti proprietari si soffermano a pensare a quanto possa diventare caldo l’asfalto d’estate. Altrimenti non si spiega come mai ci siano così tanti cani in passeggiata a mezzogiorno, sotto il sole cocente e su una strada asfaltata priva d’ombra.

Ci sono diversi motivi per cui i veterinari insistono sul fatto di non portare i cani in passeggiata sotto il sole durante le ore più calde della giornata. Uno di questi è ridurre i rischi del colpo di calore. Un altro è evitare ustioni dei polpastrelli e delle zampe dei cani.

Questo perché l’asfalto d’estate è a dir poco rovente. Certo, qui da noi non si raggiungono le temperature del deserto, neanche di quello americano dove il cavalletto di una moto è riuscito a fondere l’asfalto talmente faceva caldo, ma comunque, se appoggiamo la mano sull’asfalto percepirete quanto caldo e rovente possa diventare.

Il fatto è che noi, la mano, possiamo toglierla quando il calore diventa insostenibile, mentre il cane non può togliere i polpastrelli dall’asfalto. E dunque ecco che compaiono lesioni da ustione.

La stessa cosa, poi, succede con i cani che vanno al mare: spiagge di sabbia, ghiaia o rocce non sono dissimili dall’asfalto. E potenzialmente anche una normale pavimentazione da esterno potrebbe diventare eccessivamente calda sotto il sole di mezzogiorno. (LEGGI anche: Come capire se il cane o il gatto stanno soffrendo il caldo? I sintomi che non devi sottovalutare)

Se siete dubbiosi, provate ad appoggiare la mano sulla superficie in questione: se il caldo inizia a infastidirvi al punto che rischiate di bruciarvi la mano, vuol dire che il calore è troppo anche per i polpastrelli dei cani.

A proposito: parliamo dei cani, ma la cosa vale anche per i gatti. Solo che i gatti non vengono portati in passeggiate e, tendenzialmente, nelle ore più calde della giornata tendono a stare nascosti in luoghi riparati all’ombra. I cani, invece, volenti o nolenti vengono trascinati fuori per la loro passeggiata proprio nelle ore più calde della giornata.

Sintomi da ustione nel cane

Come capire se il cane ha un’ustione da asfalto bollente? Ci sono diversi sintomi a cui prestare attenzione:

nervosismo

comincia a tirare il guinzaglio, accelerando l’andatura

assume un’andatura saltellante sulle zampe

zoppica

si siede o sdraia per terra e si rifiuta di camminare

Se siete in passeggiata e il cane si comporta così, non imputate il suo atteggiamento sempre e solo a problemi di comportamento. Sollevate le zampe del cane e controllate attentamente i polpastrelli. Se vedete:

arrossamento della cute

aree di abrasione ed escoriazioni (con perdita della parte superficiale dei cuscinetti ed esposizione del tessuto sottostante)

ustioni cutanee

perdita di pelo

è probabile che il vostro cane sia vittima di un’ustione da asfalto caldo. Fate attenzione perché il cane prova dolore: potrebbe rigirarsi e mordervi se gli toccate le zampe.

Cosa fare in caso di polpastrelli e zampe scottate nel cane?

Se il cane presenta estese aree di ustione, portatelo dal veterinario. Una volta accertato il problema vi verrà prescritta terapia antidolorifica e terapia topica con pomate lenitive e cicatrizzanti per cercare di ripristinare la riepitelizzazione e la ricrescita del pelo (ricrescita che non sempre avviene, soprattutto in caso di ustioni molto profonde). Fondamentale evitare che le aree ustionate si infettino secondariamente.

Come prevenire le ustioni da caldo nel cane?

Tuttavia sarebbe meglio prevenire. Dunque ecco che potete:

adoperare le apposite pomate preventive che riducono i rischi di abrasioni e ustioni nei cani (le trovate in vendita anche nei negozi per animali, in farmacia o negli store online)

che riducono i rischi di abrasioni e ustioni nei cani (le trovate in vendita anche nei negozi per animali, in farmacia o negli store online) evitare il più possibile di portare i cani in passeggiata durante le ore più calde della giornata (organizzate le passeggiate la mattina presto e la sera tardi, esattamente come si fa per prevenire i colpi di calore)

della giornata (organizzate le passeggiate la mattina presto e la sera tardi, esattamente come si fa per prevenire i colpi di calore) cercate di non portare i cani in passeggiata a mezzogiorno lungo la strada principale del paese assolata e priva di qualsiasi forma d’ombra. Prediligete zone ombreggiate , quindi giardini e parchi, riducendo al minimo il contatto con asfalto, rocce e marciapiedi

, quindi giardini e parchi, riducendo al minimo il contatto con asfalto, rocce e marciapiedi nel caso non si possa proprio evitare di farlo camminare sull’asfalto, ricordatevi di utilizzare le apposite creme protettive, fare passeggiate brevi e cercare di far riposare il cane in zone ombreggiate e fresche

e cercare di far riposare il cane in zone ombreggiate e fresche in spiaggia, sia di sabbia che di ghiaia o di rocce, il cane deve stare sempre all’ombra su un telo da mare, in modo da evitare il contatto con la sabbia calda. Inoltre deve avere acqua fresca ad libitum

