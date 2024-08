Armati di zaini pieni di semi, questi cani stanno rigenerando una riserva naturale urbana

Cani alla riscossa: così questi amici a quattro zampe stanno naturalizzando nuovamente un'area verde spargendo semi di piante selvatiche. Accade in Inghilterra, dove gli animali sono i protagonisti di un nuovo progetto

La loro non è una borsa accessorio qualunque. Questi cani indossano degli “zaini” speciali per svolgere una missione altrettanto speciale: rigenerare la flora di una riserva dell’East Sussex, Inghilterra.

L’idea è dell’ente Railway Land Wildlife Trust Lewes, che ha avviato un progetto pilota assieme all’ecologista Dylan Walker di Wilderlife studiando un modo originale per dare nuova vita a un pezzo di bosco perduto.

Per farlo si è pensato al modello dei lupi, che sulla loro pelliccia possono trasportare semi anche per oltre 150 km prima di depositarli in un luogo diverso da quello di partenza. Ovviamente, non è stato necessario coinvolgere i lupi nel progetto, ma perché non tentare con i loro parenti domestici?

I cani sono infatti i protagonisti, a cui viene affidato il delicato compito di disperdere nel verde centinaia di semi di fiori selvatici. E lo fanno nel modo più naturale possibile, correndo qua e là fino a spingersi in tratti difficili da raggiungere.

Per i cani, si sa, nulla è impossibile. Sulle orme dei lupi, esplorano la natura. I sacchetti hanno un foro, dal quale cadono i semi quando gli animali sono in movimento o si fermano per una piccola sosta.

È importante notare che le aree scelte per le prove sono delimitate e sono state monitorate costantemente così da garantire la sicurezza degli animali. Gli organizzatori ricordano infatti ai proprietari che visitano la riserva con i cani di non far spargere loro semi per non compromettere il progetto e non mettere in pericolo i loro pelosi.

Potrebbero volerci alcune stagioni per fare davvero un cambiamento. Dato che alcune aree vedono meno calpestio (e più radicazione!), le condizioni per la germinazione dei semi saranno migliori, sia che vengano messi lì tramite processi naturali o dai nostri amici canini” ha commentato la Railway Land Wildlife Trust Lewes.

L’associazione e Dylan Walker si dicono felici degli interventi realizzati e sperano che anche i loro amici a quattro zampe si siano divertiti.

Fonti: Railway Land Wildlife Trust Lewes – rewilding_gardener/Instagram

