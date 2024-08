Alimenti estivi pericolosi per i cani: sono un veterinario e ti spiego i pericoli a tavola in estate troppo spesso sottovalutati

L'estate si avvicina a grandi passi e con essa tutti i pericoli estivi per i cani. Che non risparmiano neanche la tavola. D'estate siamo abituati a proteggere i cani dai parassiti, dai forasacchi, dai colpi di calore... Ma anche la tavola ha i suoi pericoli. Ci sono alcuni cibi estivi o che, comunque, tendiamo a mangiare di più d'estate che non dovremmo mai dare ai nostri amici a quattro zampe

Arriva l’estate e con essa tutto il suo carico di pericoli a tavola per i cani. Sì, perché estate non vuol dire solamente proteggere i nostri amici a quattro zampe da parassiti, forasacchi e colpi di calore. Vuol anche dire evitare di dare ai nostri cani cibi tipicamente estivi o che, comunque, mangiamo di più d’estate, in quanto possono essere pericolosi per loro, in diversi modi.

L’estate e i pericoli a tavola per i cani

Inevitabilmente, con l’arrivo della bella stagione, arriva anche qualche stravizio in più. Cene, serate, aperitivi, anche solo un pomeriggio in spiaggia può trasformarsi in un momento in cui si tende a mangiare qualche extra. E la tentazione, se portiamo con noi i nostri cani, è quella di renderli partecipi di questi bagordi estivi.

Tuttavia ci sono numerosi pericoli in tavola in estate per i cani. Sappiamo tutti che ci sono molti cibi vietati ai cani in quanto tossici per loro. Pensiamo, per esempio, al cioccolato: contiene teobromina, molecola tossica per gli animali in quanto il loro fegato non è in grado di eliminarla dall’organismo. Idem dicasi per la caffeina. (LEGGI anche: Se il tuo cane comincia ad avere questi sintomi potrebbe essere stato avvelenato)

Cipolla e aglio potrebbero, potenzialmente, causare forme di anemia emolitica. L’uva sappiamo tutti che può causare insufficienza renale acuta nei cani. Se però molte persone sanno benissimo che non devono assolutamente dare cioccolatini al cane, ecco che ci sono alcuni cibi e pietanze che tendiamo a mangiare di più in estate che sono altrettanto pericolosi per i nostri cani.

Quindi, fra gli alimenti estivi vietati ai cani, troviamo:

frutta : non è che tutta la frutta faccia male al cane. Se mangia una fragola non succede nulla. Tuttavia i noccioli di alcuni frutti estivi come albicocche o pesche possono essere estremamente pericolosi. E per vari motivi. Per esempio, contengono amigdalina, sostanza che nell’organismo si trasforma in cianuro , un potente veleno che intossica il vostro cane. O ancora: i noccioli possono soffocare il cane o causare blocchi intestinali con rischio di perforazione dell’intestino o necrosi del medesimo se non si interviene in tempo

: non che il pesce faccia male. Ma se state facendo una cena fra amici e pensate bene di dare gli scampi al sale al cane, ecco che il rischio di un è dietro l’angolo caramelle e dolci non zuccherati: tutti sanno che lo zucchero fa male al cane in quanto potrebbe favorire l’insorgenza di diabete mellito. Tuttavia questa non è una buona scusa per dare al cane caramelle e dolci senza zucchero, addizionati con dolcificanti. Questo perché lo xilitolo è tossico per i cani, causa ipoglicemia grave, insufficienza epatica e favorisce l’insorgenza di tumori epatici

Bisogna cambiare l’alimentazione del cane in estate?

Non è necessario cambiare l’alimentazione del cane in estate. Tuttavia, a causa del caldo, forse potrebbe essere utile somministrare i pasti durante le ore più fresche della giornata. Molti cani, infatti, quando fa molto caldo tendono a mangiare la mattina presto e la sera tardi.

Potete aggiungere un po’ di verdura e di frutta in più nella dieta, per fornire più acqua, ma senza esagerare per non avere problemi intestinali dovuti all’eccesso di fibre. Fate anche in modo che abbia sempre acqua fresca a disposizione da bere.

Per rinfrescare i cani, poi, potete far congelare dei cubetti di carne e darli da sgranocchiare al cane durante le ore più calde della giornata come se fossero un ghiacciolo.

