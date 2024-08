“Adottate un cane, meglio se meticcio”, l’appello di Alberto Angela per contrastare gli abbandoni (e svuotare i canili)

Anche Alberto Angela si unisce alle voci levate per incentivare l'adozione di amici a quattro zampe, meglio se meticci, e contrastare il fenomeno degli abbandoni di cani e altri animali domestici. Un cane è un compagno di vita leale, che può cambiare in meglio la nostra vita. Lo conferma anche il divulgatore scientifico. Adottare è la scelta migliore che tu possa fare

Adottare un cane è una scelta vincente, la migliore che si possa fare, ancora di più se quel cane è un meticcio abbandonato e finito in canile. Non lo dicono solamente i volontari della protezione animale, che di cani e gatti ne soccorrono a centinaia.

Anche gli studi scientifici supportano questa tesi, riconoscendo gli effetti positivi della vicinanza di un animale. E, parlando di scienza, non possiamo non menzionare Alberto Angela. In questi giorni d’estate il paleontologo e divulgatore scientifico ha lanciato ai suoi spettatori un messaggio da diffondere.

Lo fa con Tina in braccio, il cane di uno degli autori che ha assistito alle riprese sul set. Affettuosissima e fedele come tutti i cani, di razza e non, Tina si lascia coccolare da Alberto. Una foto in sua compagnia lo ha spinto a parlare del fenomeno dell’abbandono di animali domestici, fenomeno che si ripropone tutto l’anno e principalmente in estate.

Tina è l’affettuosissima cagnolina di uno dei nostri autori, che una volta ci è venuta a trovare sul set. Ho ritrovato… Posted by Alberto Angela on Tuesday, August 20, 2024

È in estate che si registra infatti il maggior numero di abbandoni e rinunce di proprietà di animali. Sono i cani i primi a essere portati in canile, gettati dal finestrino di un’auto in corsa, abbandonati per strada quando l’impegno preso diventa insostenibile o la vacanza è a rischio.

Per quanto tutto ciò sia disumano e intollerabile, sempre più cani vanno incontro a questo crudele destino per poi essere dimenticati in un box sovraffollato. L’appello che Alberto rivolge al suo pubblico è dunque di recarsi in canile e adottare, meglio se un meticcio. Queste le sue parole:

Purtroppo i canili sono sempre più pieni di questi poveri animali abbandonati a sé stessi e che solo l’amore di tanti volontari salva spesso da una fine certa. Adottare un cane, meglio se meticcio, da un canile non fa bene solo all’animale, ma anche a noi esseri umani che compiamo questo gesto”

Avere accanto un cane allevia lo stress, migliora l’umore, allunga la vita del proprietario. Ma questi sono solo alcuni dei benefici, e lo dice la scienza. Curiosi di scoprirne altri? Allora non perdete la puntata di Noos di giovedì sera!

