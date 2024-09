Addio a Eleonora Zanon, la “mamma” dei cani malati e disabili: il suo potente messaggio (che tutti dovrebbero ascoltare)

Buon viaggio Eleonora Zanon, la fondatrice del rifugio per i cani disabili, malati e dimenticati non c'è più, ma il messaggio d'amore e accoglienza nato tra quelle quattro mura risuona eterno

Non sei morta da sola, come ti auguravi per tutti i cani anziani, malati e disabili a cui dato accoglienza, sicurezza e speranza. Loro ti hanno accompagnato con il cuore in questo ultimo viaggio, dimostrando che l’amore resta eterno e non si ferma a una diagnosi.

Eleonora Zanon, la fondatrice di L’Arcobaleno di Nuvola, ci ha lasciato. Un brutto male l’ha portata via dai suoi carissimi quattrozampe, lasciando un vuoto enorme nel mondo animalista. Ma il messaggio e il suo operato devono risplendere ancora, come i colori di quell’arcobaleno che accoglieva i cani nel suo rifugio speciale.

Finalmente è tornato il bel tempo e subito tutti i bimbi fuori a fare i bagni di sole🌞🌞 Posted by L'Arcobaleno di Nuvola ODV on Monday, April 29, 2024

Speciale lo era e lo è davvero perché l’Arcobaleno di Nuvola nasce dal desiderio di creare una casa famiglia per tutti i cani che nessuno voleva più in quanto malati terminali, troppo vecchi, con disabilità invalidanti per condurre una “vita normale”.

Gli ultimi degli ultimi qui hanno trovato serenità e carezze grazie a Eleonora perché, come ci ricorda anche la pagina social, “nessuno deve morire da solo”. Il suo appello è sempre stato questo, un invito gentile ad aprire le porte del proprio cuore a questi cani dimenticati.

Ai dolci “nonnini”, come nonna Cloe, che sul loro muso hanno i delicati segni del tempo, ai cani paralizzati che hanno bisogno di qualche aiuto in più. A loro Eleonora non ha mai fatto mancare nulla grazie alle adozioni a distanza, alle donazioni e al supporto di altre piccole realtà.

Buongiorno e buon inizio settimana a tutti voi. Qui noi siam pronti tutti in fila per i cambi pannolini e bidè della mattina. Bravi i miei amori ❤️ Posted by L'Arcobaleno di Nuvola ODV on Sunday, November 19, 2023

Volontari e amici hanno sostenuto la missione di L’Arcobaleno di Nuvola e oggi, anche senza Eleonora, portano avanti il suo lavoro.

Il tuo cuore si è fermato, ma batte ancora straordinariamente in ciò che hai creato” hanno scritto su Facebook condividendo una sua foto in questa oasi di pace.

Con il sole di queste ultime giornate d’estate che riscalda il corpo e l’anima, tutti gli ospiti della casa famiglia di Eleonora Zanon hanno un motivo in più per alzare gli occhi al cielo. Lì, tra le nuvole e l’arcobaleno, la loro straordinaria amica sta sorridendo.

Fonte: L’Arcobaleno di Nuvola ODV/Facebook

