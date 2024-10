A soli 6 anni, questo bimbo è diventato un raccoglitore professionista di cacche di cane

Un bambino mantiene pulito il suo quartiere con un servizio professionale di raccolta delle deiezioni dei cani, e tanto di biglietto da visita per promuovere la sua attività. Lui si chiama Luca, ma per i vicini è Poopa Scoopa Luca

Ci sono bambini che passano interi pomeriggi incollati a uno schermo e altri che, nel tempo libero, si rimboccano le mani nel vicinato per raccogliere le deiezioni dei cani. E si divertono un mondo. Il piccolo Luca Arpin appartiene a quest’ultimo gruppo.

Ha solamente 6 anni, ma le idee ben chiare su come dare il proprio contributo al quartiere e mettere da parte qualche soldo. Armato di guanti e sacchetti, il bambino pulisce i giardini e le aiuole dai bisogni dei quattrozampe di Warwick, in Rhode Island.

Se non sono i loro proprietari a portare a termine il compito, come dovrebbero, ci pensa Luca a fare piazza pulita smaltendo le deiezioni sotto la supervisione della mamma.

La famiglia ha sempre incoraggiato il seienne a partecipare a mansioni domestiche o piccole attività di volontariato che potessero trasmettergli solidi valori e dare il buon esempio. Luca, cresciuto con l’amore per gli animali, ha iniziato a piegare panni e accompagnare la mamma in un rifugio per cani e gatti abbandonati.

Lì ha fatto un incontro speciale, una gattina di nome Pebble, e ha pregato i genitori di poterla adottare. Chiedendo alla madre come ottenere un piccolo guadagno per partecipare alle spese di mantenimento, quest’ultima ha avuto l’idea di lanciare un servizio di raccolta delle deiezioni canine.

Da allora, Luca è diventato il numero uno del suo quartiere e ha persino un biglietto da visita con i costi del servizio. 15 dollari a cane più 5 dollari per ogni esemplare in più. Mancia, da stile americano, apprezzata ma non prevista.

Tutti lo conoscono ormai come Poopa Scoopa Luca e sono felici di rivolgersi a lui ogniqualvolta ci siano dei bisogni da raccogliere.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: poopa.scoopa.luca/Instagram

Leggi anche: