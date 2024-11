“15 anni di amore puro”: il toccante saluto di Rosita Celentano al suo cagnolino Morphine

Rosita Celentano dice addio al suo cagnolino Morphine che la lascia dopo 15 anni insieme, dedicandogli una bellissima lettera

È straziante l’addio di Rosita Celentano al suo amato cagnolino Morphine, come è straziante il dolore che sta provando la celebre figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Dopo 15 anni insieme, il Chihuahua si è spento la mattina del 15 novembre, ma Rosita ha scelto di annunciarne la dipartita solamente 5 giorni dopo per trovare le parole giuste per ringraziarlo di tutto ciò che ha fatto per lei.

Il messaggio lasciato sul suo profilo Instagram inizia così:

Improvvisamente si crepa il mio cuore! E si crepa appena il tuo cuore smette di battere! Resterà il giorno più brutto della mia vita! Quell’attimo di sospensione appena, fra le mie braccia, fai l’ultimo respiro!

Poi spiega perché questo addio sia così difficile:

Ho sempre sentito che tu fossi un cane speciale e questi 15 anni assieme, anche se adesso sembrano svaniti improvvisamente, sono tutti sotto la mia pelle, parte delle mie cellule e soprattutto guida delle mie emozioni! Mi manchi Morphine! La tua assenza mi toglie il respiro, mi appanna i pensieri e toglie senso alla quotidianità. Ma so che fa parte di questo dolore straziante e so anche che la morte è un percorso, profondo e doloroso ma necessario per capire il senso vero e nobile del vissuto. Ma soprattutto so che tu adesso non soffri e sei felice e che continuerai a starmi vicino…devo solo imparare un nuovo modo per comunicare ancora con te!

“Devo solo abituarmi a non vederti seguirmi per casa”

A questo punto la Celentano si lascia andare ai ricordi di una vita passata insieme, citando anche la barboncina Euphoria.

Sei stato un maestro prezioso. Buffo, determinato, coraggioso e soprattutto paziente. Sapevi aspettare, lì seduto a fissarmi, senza fiatare, per un tempo infinito… e se poi l’attesa diventava troppa, ti giravi e andavi a dormire. Quando giocavi con Euphoria, le lasciavi sempre rubarti il pupazzetto… Ognuno di noi è unico ma tu per me eri più unico di tutti! Sono grata di aver goduto ogni istante della nostra vita assieme; di averti avuto sempre addosso (quando me lo concedevi!). Mi mancheranno le tue zampette morbide e profumose. Mi mancheranno i tuoi colori e il tuo pelo morbido e speciale. Ora vivo con un peso sul petto, un silenzio malato e assordante e il rientro a casa faticoso…ma so anche che questo dolore è un maestro ma soprattutto che presto ti ritroverò! Ti amo Morphine!

Poi la dura constatazione prendendo atto del fatto che Morphine non farà più parte della sua quotidianità:

Devo solo abituarmi, aprendo la porta di casa, a non trovare te che mi accogli con le tue piroette, col sorriso stampato sul musetto… Devo solo abituarmi a non sentire abbaiare quando in Tv vedevi gli animali o le sigle dei film tipo quella della MGM col leone che ruggiva…tu riuscivi a ruggire più di lui e mi riempivi il cuore di gioia… Devo solo abituarmi a non annusare più le tue zampette bianche, morbide… Devo solo abituarmi a non vederti seguirmi per casa o ad accucciarti sotto la vasca quando facevo il bagno…Dovrò solo abituarmi a vivere questo vuoto agghiacciante che mi hai lasciato, anzi…che CI hai lasciato, perché Euphoria gira spesso per casa e ti cerca. Dovrò solo abituarmi a non pensar più per 3…ma per 2, io ed Euphoria…

Infine sensazioni che tutti noi abbiamo provato alla morte di un nostro amico peloso:

A casa ti vedo ovunque; nel tuo posto sul divano, in cucina sotto al tavolo, davanti alla porta dello studio, sdraiato sotto la vasca e in camera da letto. Eri il primo ad andare a dormire e vederti sprofondare nelle morbide coperte mi riempiva il cuore di gioia perché vedevo il tuo sonno profondo e sereno, al caldo vicino a noi. Ancora una volta è un animale a indicarmi la Via, a insegnarmi a vivere questo passaggio; Euphoria. Osservo lei, che sa di te e imparo ad andare avanti, assieme a lei, colme della vita e delle emozioni uniche e insostituibili che abbiamo condiviso noi tre. A presto Morphine Anima pura.

Parole che restano impresse a chiunque abbia vissuto queste emozioni devastanti, ma allo stesso tempo bellissimo ricordandoci l’amore che questi animali possono darci. Buon ponte Morphine!

