Camion carico di bovini si ribalta a Vicenza: strage di mucche, feriti e caos in autostrada

Coas in autostrada a Vicenza, si ribalta un tir con una 50ina di bovini ammassati: morte alcune mucche, mentre altre sono fuggite via spaventate. Non possiamo più assistere alla follia del trasporto di animali vivi!

Scene drammatiche quelle che arrivano dall’autostrada A4, dove questa mattina intorno alle 7.00 si è ribaltato un camion in cui erano ammassati circa 50 bovini. Dopo l’incidente, una 30ina di mucche impaurite si sono date alla fuga invadendo la carreggiata e paralizzando il traffico. Per alcuni animali, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: sono morti nell’impatto, mentre altri hanno riportato delle ferite.

Nel ribaltamento, avvenuto nel tratto fra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, sono rimasti lievemente feriti anche i due camionisti, soccorsi dai Vigili del Fuoco, che li hanno aiutati a uscire dall’abitacolo del tir.

Si tratta dell’ennesimo tragico episodio che ci sbatte in faccia un’amara verità nota ormai da tempo: il trasporto di animali vivi è una pratica estremamente crudele, oltre che pericolosa.

Il trasporto di animali vivi è sempre terribile, non solo in caso di incidenti. E’ necessaria una nuova normativa che garantisca maggiori tutele per gli animali. – sottolinea la LAV (Lega Anti Vivisezione) Oggi, con le elezioni europee in programma l’8 e il 9 giugno, abbiamo un’occasione per ottenerla!

Cosa aspettiamo ad abolirla (non solo in Italia ma in tutta l’Europa)?!

