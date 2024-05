Sono un biologo e ho vinto il premio Esploratore dell’Anno: sto cercando di salvare il delfino rosa

Fernando Trujillo da oltre 30 anni di impegna nella conservazione delle specie minacciate in Sud America, in particolare per tutelare il delfino rosa: ora ha vinto il premio Esploratore dell’Anno 2024

La National Geographic Society ha annunciato il vincitore dell’Esploratore dell’Anno 2024: Fernando Trujillo, biologo marino e conservazionista, noto per il suo lavoro nella protezione del delfino rosa amazzonico. Questo prestigioso riconoscimento, il Rolex National Geographic Explorer of the Year Award, celebra il suo straordinario impegno nella conservazione delle specie minacciate e degli ecosistemi acquatici in Sud America.

Fernando Trujillo ha dedicato oltre 30 anni alla conservazione, lavorando a stretto contatto con le comunità locali per sviluppare soluzioni sostenibili che proteggano le specie in pericolo e promuovano la sostenibilità ambientale. La sua dedizione e passione per la tutela del delfino rosa, noto anche come tonina, gli hanno valso il soprannome di “Omacha” nella cultura indigena Ticuna, dove Omacha è una figura mitica che protegge i delfini.

Il suo coinvolgimento con la National Geographic Society è di lunga data: ha ricevuto la sua prima borsa di studio nel 2008 per studiare l’abbondanza di delfini amazzonici in Brasile e Perù. Attualmente, Trujillo è uno degli esploratori leader della spedizione Perpetual Planet Amazon di National Geographic e Rolex, un’iniziativa scientifica e narrativa che esplora il bacino del Rio delle Amazzoni dalle Ande all’Atlantico.

Il grande impegno di Trujillo non solo per i delfini

Trujillo non solo conduce ricerche approfondite, ma collabora anche con leader locali, veterinari e scienziati per monitorare i modelli di migrazione dei delfini e valutare la salute degli ecosistemi fluviali. Il suo lavoro ha portato a numerosi successi, tra cui l’aumento degli accordi di pesca, la protezione delle zone umide e le iniziative di piantumazione di alberi per rivitalizzare gli ecosistemi colpiti dai cambiamenti climatici.

Una delle sue maggiori realizzazioni è stata la facilitazione della prima dichiarazione globale per la protezione dei delfini di fiume, firmata dai governi di diversi paesi sudamericani. Questo impegno ha consolidato la sua reputazione come leader nella conservazione e promotore di collaborazioni internazionali.

Trujillo è anche membro fondatore della Fondazione Omacha, un’organizzazione no-profit dedicata alla creazione di strategie di conservazione sostenibile che proteggano le foreste, i fiumi, i laghi e la fauna selvatica, supportando al contempo i mezzi di sussistenza delle comunità locali.

La National Geographic Society, riconoscendo il suo contributo inestimabile, conferisce a Trujillo il titolo di Esploratore dell’Anno 2024, celebrando il suo ruolo cruciale nella protezione del nostro pianeta e delle specie che lo abitano.

National Geographic Society

