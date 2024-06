Giovane mucca fugge dalla fattoria, la polizia la investe con un’auto più volte (immagini crudeli che hanno scosso il Regno Unito)

Regno Unito sotto stock dopo un'ingiustificabile azione della polizia per contenere una mucca in fuga: l'animale è stato investito più volte dall'auto in servizio

È assurdo quanto accaduto nel Regno Unito, dove una pattuglia di polizia ha fermato una mucca in un modo a dir poco orribile. Siamo a Staines upon Thames, contea inglese del Surrey, dove nel weekend gli agenti sono stati impegnati nella cattura di un bovino di 10 mesi.

L’animale era scappato da un recinto e, visibilmente spaventato, si muoveva sulle strade della città senza però aver causato alcun danno. Per bloccare la sua fuga, l’auto ha investito la mucca più volte, ferendola a una zampa.

Le immagini riprese mostrano il momento esatto in cui il veicolo travolge la mucca la prima volta, ma non finisce qui. L’animale si rialza stordito ed è allora che viene colpito una seconda volta. Di sottofondo le urla di chi ha assistito alla scena.

Sono secondi terrificanti che hanno lasciato allibiti i passanti e gli utenti del web. Il filmato è rimbalzato sui social con reazioni differenti. La polizia avrebbe, a suo dire, provato prima a catturare l’animale per ore, ma non ci sarebbe stato verso per contenerlo.

L’intervento è ora oggetto di indagini e l’agente al volante sospeso dal servizio. Il ministro degli Interni James Cleverly ha chiesto ai poliziotti di fornire un’urgente spiegazione sull’operazione condotta.

Non riesco a pensare ad alcuna ragionevole necessità che giustifichi questa azione” ha scritto il politico su X.

L’episodio ha dato vita a un acceso dibattito sulle misure attuate, decisamente poco rispettose dell’animale. Si poteva procedere senza azioni spropositate, scegliendo una strada più etica? Sicuramente sì.

Per Chris Packham, naturalista e attivista per i diritti degli animali, l’incidente è da attribuirsi a una scarsa formazione degli agenti. A suo parere, questi avrebbero potuto rivolgersi a personale competente per far rientrare l’emergenza invece che speronare la mucca.

Con questi metodi, l’animale è stato recuperato e riaffidato al suo proprietario. Solamente allora avrebbe ricevuto cure veterinarie. Non si sa quante lesioni abbia riportato, ma i proprietari non escludono che la mucca possa morire per il trauma.

In un’intervista, il proprietario della mucca ha raccontato di essere lui stesso profondamente turbato:

Penso che il video parli da solo. È stato davvero orribile. Il modo di affrontare la situazione era sbagliato. Era sbagliato e penso che questo sia il messaggio che tutti abbiamo imparato. Avrebbe potuto essere gestito molto meglio. Non capisco perché [la polizia] non abbia usato un dardo tranquillante. Se avessero usato un dardo tranquillante, l’animale si sarebbe calmato e accasciato sull’auto così da mettergli una cavezza o trattenerlo”

Sono in tanti a chiederselo.

