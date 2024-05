“Attenzione, attraversamento gatti”: nelle cittadine francesi spuntano cartelli stradali per far rallentare le auto

Le linci e i gatti sono tra i più soggetti a collisioni con gli automobilisti: per questo alcune zone della Francia li stanno proteggendo con appositi cartelli

I cartelli stradali A15a, che avvertono della presenza di animali sulla strada come mucche o cervi, stanno diventando sempre più comuni, evidenziando un impegno crescente per la protezione della fauna selvatica lungo le strade.

In luoghi come il massiccio del Giura e Mennecy, in Francia, queste iniziative sono diventate piuttosto sorprendenti, con l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti sulla presenza di animali come linci e gatti e di promuovere la sicurezza stradale.

Nel Giura, i cartelli stradali “Attenzione alla lince” stanno diventando sempre più visibili lungo le strade. Questi cartelli non solo avvertono della presenza di linci, ma anche della necessità di proteggerle poiché sono considerate una specie protetta e a rischio di estinzione con una popolazione stimata di soli 150 individui sul Giura.

L’associazione Athenas, impegnata nella riabilitazione delle linci, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa causa, soprattutto considerando il crescente numero di collisioni stradali che coinvolgono questi animali con 23 linci morte nel 2022 e 15 nel 2023.

L’installazione di questi cartelli, già avvenuta in una trentina di comuni, è un passo nella giusta direzione per ridurre l’eccesso di mortalità stradale e proteggere la popolazione di linci nel Giura dato che a poco servono i tentativi di limitare la velocità.

A Mennecy vengono protetti i gatti che passeggiano

A Mennecy, nel dipartimento dell’Essonne, invece, c’è un cartello stradale insolito (ma conforme e approvato) che avverte della presenza di “gatti a passeggio”. Questo cartello, approvato dalle autorità locali, fa parte di un impegno più ampio della città per sostenere la causa degli animali domestici e selvatici.

Il sindaco Jean-Philippe Dugoin-Clément ha spiegato che questo cartello serve a proteggere i gatti durante le loro passeggiate e a sensibilizzare i conducenti sulla presenza degli animali e a incoraggiarli a guidare con maggiore attenzione e prudenza rendendo così le strade più sicure.

Queste iniziative dimostrano l’importanza di promuovere la convivenza armoniosa tra uomini e animali, nonché di adottare misure concrete per proteggere la fauna selvatica dalle minacce delle strade. I cartelli stradali insoliti come quelli nel Giura e a Mennecy offrono un modo creativo ed efficace per raggiungere questi obiettivi, incoraggiando comportamenti responsabili da parte degli automobilisti e contribuendo alla conservazione della biodiversità.

