Guarda con che dolcezza questi volontari si prendono cura dei cuccioli di pipistrello rimasti orfani  

Il Tolga Bat Hospital si occupa della conservazione e della riabilitazione dei pipistrelli, curandoli quando sono feriti o paralizzati dalle zecche

Il Tolga Bat Hospital, situato vicino ad Atherton nelle Atherton Tablelands del Queensland, Australia, è una struttura dedicata alla conservazione e alla riabilitazione dei pipistrelli. Fondato nel 1990 da Jenny Maclean, il centro è cresciuto da una piccola iniziativa comunitaria a un’organizzazione riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno nella cura dei pipistrelli e nell’educazione del pubblico.

La missione principale del Tolga Bat Hospital è la conservazione dei pipistrelli e dei loro habitat attraverso attività di salvataggio, riabilitazione, ricerca, educazione e advocacy. Il centro si concentra sulla cura dei pipistrelli affetti da paralisi da zecche, ferite causate da recinzioni spinose, reti da frutta e altri pericoli antropici.

Come avviene il processo di riabilitazione

Il processo di riabilitazione è lungo e complesso. Durante la stagione delle zecche, i volontari locali e internazionali del centro perlustrano quotidianamente le colonie di pipistrelli alla ricerca di individui paralizzati. Inoltre rispondono a chiamate per pipistrelli intrappolati in recinzioni o reti.

I pipistrelli affetti da paralisi da zecche ricevono antidoti e cure di supporto per contrastare gli effetti del veleno. Quelli con ferite vengono trattati con interventi veterinari adeguati. Gli orfani vengono nutriti con formule specifiche e ricevono comfort attraverso “calzini” riscaldati, pupazzi e ciucci per simulare la presenza materna come vediamo nei video pubblicati sulle loro pagine social.

Man mano che crescono, vengono trasferiti in voliere dove possono praticare il volo e l’alimentazione autonoma. Una volta recuperati, i pipistrelli vengono rilasciati nel loro habitat naturale. Alcuni, non idonei al rilascio, rimangono al centro come residenti permanenti.

L’importanza ecologica dei pipistrelli

Ma il Tolga Bat Hospital non si occupa solamente della cura di questi animali, ma offre anche tour guidati per educare il pubblico sull’importanza ecologica dei pipistrelli che svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi come impollinatori e controllori naturali degli insetti. La loro conservazione è fondamentale per mantenere l’equilibrio ecologico e la biodiversità. I visitatori possono osservare da vicino i pipistrelli durante l’alimentazione e apprendere come si comportano.

Il centro inoltre collabora con istituzioni scientifiche per facilitare la ricerca sulla biologia dei pipistrelli, le malattie e le tecniche di riabilitazione. Queste collaborazioni contribuiscono a migliorare le pratiche di conservazione e a comprendere meglio le sfide che i pipistrelli affrontano.

