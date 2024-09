Questi uccelli hanno iniziato a raccogliere la plastica di colore blu per corteggiare le femmine

Gli uccelli giardinieri satinati creano i pergolati per corteggiare le femmine con tappi di bottiglia e giocattoli di plastica di colore blu, assuefatti da tanti rifiuti presenti nella natura

Gli uccelli giardinieri satinati sono una delle specie più straordinarie del mondo aviare, conosciuti per le loro impressionanti strutture di corteggiamento, chiamate pergolati. Questi uccelli, diffusi in Australia e Nuova Guinea, costruiscono complesse strutture per attirare le femmine, utilizzando non solo materiali naturali, come fiori e bacche, ma anche purtroppo oggetti creati dall’uomo e che vengono abbandonati a seguito della nostra incuria, come tappi di bottiglia e giocattoli di plastica.

Facilmente avvistabili lungo la costa orientale dell’Australia, i maschi di questa specie, con il loro piumaggio blu-nero iridescente e gli occhi blu brillante, creano pergolati decorati quasi esclusivamente con oggetti di colore blu. Questo colore è particolarmente attraente per le femmine e viene scelto dai maschi per accentuare la propria bellezza e competere per il loro favore.

I maschi dedicano anni alla costruzione dei pergolati, imparando e affinando le loro abilità fino a raggiungere la maturità sessuale intorno ai sette anni. Durante questo periodo, non solo costruiscono le loro strutture, ma spesso collaborano con altri giovani maschi per rubare oggetti decorativi o addirittura distruggere i pergolati dei rivali. Questo comportamento, comune in molte specie di uccelli pergolati, dimostra un forte spirito competitivo.

Cercano gli oggetti che riflettono la luce ultravioletta

Le decorazioni non sono scelte a caso. Gli scienziati hanno scoperto che gli oggetti che riflettono la luce ultravioletta, come piume di pappagallo e tappi di bottiglia, sono particolarmente ricercati dai maschi. Senza sapere che alcuni di questi oggetti possono rappresentare un rischio per la salute degli uccelli, loro continuano a cercarli per migliorare l’aspetto del proprio pergolato.

Ormai gli uccelli si sono abituati ad usare questo tipo di oggetti, come se fosse normale che la natura sia popolata dalla plastica. Una situazione su cui dovremmo riflettere attentamente, per capire come stiamo mutando anche comportamenti innati nelle specie animali esponendoli a pericoli immani.

Le femmine, invece, visitano più pergolati prima di scegliere un partner e la selezione avviene in tre fasi: visite senza la presenza del maschio, con il maschio che si esibisce e infine dopo la costruzione del nido. Le giovani femmine sono più influenzate dalle decorazioni del pergolato, mentre le più anziane prestano maggiore attenzione alle esibizioni di danza. Una volta scelto il partner, il maschio non contribuisce alla costruzione del nido né all’incubazione delle uova, attività gestite interamente dalla femmina.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: