La storia del piccolo pinguino più grande dei suoi genitori è virale, ma molto triste

Tutti pazzi per il piccolo pinguino nato a inizio anno in un acquario australiano. Il pulcino, di nome Pesto, è diventato una star mediatica per la sua taglia, pur senza aver mai conosciuto null'altro che fotografie, balletti e cattività

Un pulcino di pinguino così ha lasciato di stucco persino lo staff del Sea Life di Melbourne, Australia, abituato a trattare con animali in cattività. Questo esemplare, a differenza dei suoi compagni, ha un peso impressionante e una stazza che poco si addicono a un “cucciolo”.

Lo hanno chiamato Pesto, ha 9 mesi e ha attirato su di sé l’attenzione internazionale, diventando una star nell’acquario in cui è nato. Il segreto del suo successo sono i suoi abbondanti kilogrammi e un’altezza che supera persino quella dei parenti Hudson e Tango.

Il giovinotto, venuto al mondo a gennaio, pesa ben oltre 21 kg ed è una buona forchetta, consumando una quantità di 25 pesci al giorno. Quando non è impegnato a fare una scorpacciata, raggiunge il resto della colonia di Pinguini imperatore saltellando goffamente.

Il personale ha condiviso sui social foto e video, suscitando la curiosità degli utenti. Tanti si sono chiesti se anche il suo uovo fosse fuori misura. Soprannominato anche VIP, Very Important Penguin, Pesto compare anche in balletti.

Chissà se anche questa attività rientri nella missione di salvaguardia della fauna marina che il Sea Life dice di portare avanti. Con i suoi acquari disseminati in 17 Paesi del mondo, la rete Sea Life è sotto accusa degli animalisti per imprigionare ed esporre creature marine per attirare e intrattenere i visitatori. Pesto non è che l’ultima attrazione.

No, non è felice di incontrare le famiglie nel weekend, durante la settimana o nel corso dell’anno, come recitano le descrizioni dei post. Come di consueto, acquari e zoo traggono profitto dalle nascite avvenute in cattività, lanciando campagne di comunicazione studiate ad hoc.

E così, con una narrazione incentrata sulla tenerezza che arriva dritta al cuore, si vendono più ingressi e abbonamenti. Pesto è il pulcino più grande che il Sea Life di Melbourne abbia mai avuto, è destinato a far parlare di sé almeno fino a quando non cambierà piumaggio e perderà peso.

Al di là di questo, come tutti i pinguini della colonia, è un animale allevato lontano dal suo habitat, nato e cresciuto senza libertà.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Sea Life Melbourne

Leggi anche: