The Wolf Within: il film sulla conservazione del lupo che devi assolutamente vedere

Conflitti, progetti di coesistenza e azioni di protezione in bilico. Un nuovo film accende i riflettori sulla conservazione del lupo in Europa e sugli sforzi da compiere per ripristinare l'ecosistema naturale. Essenziali per il suo funzionamento sono i grandi predatori proprio come il lupo

Da maestoso selvatico da tutelare rigorosamente a carnivoro problematico in un ambiente frammentato. L’immagine del lupo è cambiata radicalmente nel corso del tempo e lo stesso potrebbe accadere al suo status di protezione, a rischio declassamento in Europa.

Ma, tra accesi dibattiti sui episodi di conflitto tra essere umano e fauna selvatica e una convivenza che appare sempre più difficile, il lupo resta un predatore fondamentale per la biodiversità. Un nuovo film lo ribadisce, evidenziando il ruolo chiave che ha questo animale selvatico.

Si chiama The Wolf Within il documentario sulla conservazione del lupo in Europa che offre una panoramica sull’ecosistema naturale e il mantenimento del suo equilibrio, a cui il lupo contribuisce concretamente e in una misura insostituibile.

La pellicola, con la regia Federico Manneschi, narra storie di personaggi inseriti nelle comunità rurali e le azioni di coesistenza sullo sfondo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, l’Appennino Tosco-Emiliano le Dolomiti Bellunesi.

Il viaggio italiano ripercorre le iniziative di conservazione e i progressi da compiere in un mondo che cambia. Gli sforzi non si limitano alla tutela della singola specie quanto a un complesso impegno su più fronti, volto a ripristinare la biodiversità europea e a riabilitare l’immagine del lupo.

Per questo motivo, The Wolf Within è stato presentato dalle associazioni Io non ho paura del lupo, The European Nature Trust e WaterBear in occasione del 45° anniversario della Convenzione di Berna alla premiere londinese dello scorso 6 novembre. Ma il film verrà proiettato anche sul grande schermo italiano.

Le proiezioni di The Wolf Within

Sono due le proiezioni che si terranno in Italia, realizzate in collaborazione con Patagonia. L’appuntamento è per il:

21 novembre a Milano, Anteo Palazzo del Cinema, P.za XXV Aprile 8, ore 19:30

Anteo Palazzo del Cinema, P.za XXV Aprile 8, ore 19:30 28 novembre a Roma, Cinema Caravaggio, Via Giovanni Paisiello 24, ore 20:30

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione tramite il sito ufficiale. Inoltre, The Wolf Within è disponibile in streaming sul WaterBear Network sempre gratuitamente.

Già oltre 300 organizzazioni e più di 310.000 persone hanno firmato la petizione online per chiedere che i criteri di salvaguardia del lupo nei confini europei non vengano indeboliti. Al contrario, vi è bisogno di una protezione rigida per la specie lupo.

In quest’ottica, il film invita a una accurata riflessione ribadendo che un habitat sano non può esistere senza garantire al lupo un futuro.

