Tartaruga appena nata e finita in un tombino corre verso il mare, il salvataggio più emozionante che vedrai oggi

Toccante salvataggio di una tartaruga marina in Calabria. Appena nata, era caduta in un pozzetto. Ora nuota in mare grazie all'intervento di Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e team di esperti per la salvaguardia di questi splendidi animali

Così piccola e già in pericolo in una trappola fatale. Una tartarughina della specie Caretta caretta è stata soccorsa in provincia di Reggio Calabria in un intervento come pochi che ha salvato anche i suoi simili.

Era finita in un tombino, intraprendendo una strada opposta al mare, ma e viva miracolosamente. La prima segnalazione è arrivata in serata da un lido sul litorale di Palmi, dove alcuni movimenti tra la sabbia hanno fatto intuire ai frequentatori del posto che proprio in quel punto si trovasse un sito di nidificazione di una tartaruga marina.

Il nido c’era effettivamente perché in poco tempo sono emerse dalla sabbia tante tartarughine. Carabinieri e Capitaneria di Porto si sono attivati per mettere in sicurezza gli esemplari, spostandoli in un luogo più isolato.

59 tartarughe marine in totale sono state liberate in zona Pietre Nere così che il loro viaggio verso l’acqua non fosse disturbato ulteriormente. Una di loro, però, ha smarrito la via cadendo in un pozzetto non distante dalla spiaggia in cui era avvenuto il rilascio.

Provvidenziale è stato il monitoraggio effettuato dalla Capitaneria di Porto, che ha allertato i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera. Un nuovo intervento, un nuovo salvataggio. L’area è stata delimitata per permettere ai militari di operare in sicurezza.

La tartarughina è stata recuperata con successo e, fortunatamente, era in buone condizioni.

❤️ [VIDEO] LA STORIA ACCADUTA OGGI È DAVVERO STRAORDIARIA E MERITA DI ESSERE CONDIVISA 🐢👉 Nella giornata di ieri, sul tratto di costa della località Tonnara a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, alle 22:00 circa, alcuni avventori dei lidi del posto hanno cominciato a notare strani movimenti in spiaggia. È bastato poco per rendersi conto di assistere ad un evento raro, ovvero la nascita di numerosi esemplari di tartarughe marine. Avvertiti i Carabinieri della Stazione di Palmi e il personale della Capitaneria di Porto, ben 59 esemplari sono stati raccolti dai militari che li hanno accuratamente spostati nella vicina località Pietre Nere, in un tratto di spiaggia più tranquillo e al riparo dai vicini bar e ristoranti, molto affollati.La Capitaneria di Porto di Gioia Tauro è intervenuta nuovamente oggi in località Pietre Nere, per le normali operazioni di controllo ed un militare ha individuato una piccola tartaruga caduta all'interno di un tombino poco distante dalla spiaggia.🚒 Prontamente sono stati contattati i Vigili del Fuoco, che poco dopo sono intervenuti aprendo il tombino per consentire ai militari della Guardia Costiera di prelevare la piccola tartaruga che era in buono stato di salute.Con l'aiuto della dottoressa Jasmine de Marco del Wwf, la piccola tartaruga è stata messa in sicurezza e poi rilasciata in mare, sotto gli occhi curiosi dei tanti bagnanti presenti sulla spiaggia molti dei quali commossi da questa bellissima tartarughina salvata per miracolo.🇮🇹 Noi di Calabria Experience ringraziamo la Capitaneria di Porto che come sempre controlla e monitora le nostre spiagge per garantire la sicurezza di questi splendidi animali marini e sensibilizza la popolazione sull'importanza della loro tutela e conservazione. Posted by Calabria Experience on Sunday, September 8, 2024

Un controllo eseguito dal personale del WWF ha confermato lo stato di salute favorevole alla reintroduzione in mare. Prima di salutarla, il team ha pesato e misurato la piccola. Sotto lo sguardo di bagnanti, passanti e delle squadre intervenute, la tartarughina ha raggiunto la sua casa.

Sui vari interventi che nei giorni scorsi hanno reso possibile il salvataggio di una sessantina di neonati di tartaruga… Posted by WWF O.A. Vibo Valentia – Vallata dello Stilaro on Monday, September 9, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: WWF O.A. Vibo Valentia/Facebook

Leggi anche: