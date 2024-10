Quanta tristezza: zoo installa webcam per seguire il cucciolo d’ippopotamo pigmeo più famoso del mondo

Il fenomeno Moo Deng non accenna a diminuire: il cucciolo d'ippopotamo pigmeo è ora anche una star del web, da seguire in streaming h24. Lo staff dello zoo in cui si trovano mamma e piccola ha predisposto una webcam, ma il tutto è molto triste

Moo Deng, la cucciola di ippopotamo pigmeo, è una celebrità dentro e fuori la Thailandia. Nel giro di qualche settimana ha fatto vendere il doppio dei biglietti d’ingresso allo zoo Khao Kheow Open Zoo, attirando orde di visitatori.

Grazie all’attenzione mediatica, i video che ritraggono questa piccola nel recinto hanno fatto il giro del mondo registrando numeri impressionanti. I dirigenti della struttura, consapevoli della potenzialità di questa nascita, hanno investito nella rete e nel fenomeno.

Lo staff ha installato una webcam per permettere agli utenti di qualunque Paese di seguire le giornate di Moo Deng h24 e assistere alla sua crescita in diretta.

Serve solo una connessione internet e, se lo si desidera, un canale per partecipare alla conversazione e interagire con gli altri fan di Moo Deng. Chiunque può dire di averla vista almeno una volta, notte e giorno.

La webcam offre una visione completa dell’area “maternità” dedicata a Moo Deng e alla sua mamma. I due ippopotami pigmei vivono in questo piccolo recinto, dove possono essere osservati con più facilità dal pubblico. Lo staff lo ha spiegato in chat.

Ogni tanto un guardiano entra nel recinto, scatta fotografie da condividere sui social, porta il cibo ai due ippopotami pigmei, dando qualche colpetto a Moo Deng mentre sua madre è intenta a nutrirsi.

Gli addetti devono muoversi con cautela quando sono in prossimità dell’adulto, anche solo per lasciare della frutta fresca. Come è naturale che sia, la madre cerca di proteggere la sua piccola.

Lo ha fatto “mostrando i denti” agli spettatori che fotografavano Moo Deng un po’ troppo da vicino, tenendo d’occhio la sua piccina, distendendosi accanto a lei. Ma la realtà è che non potrà tutelarla davvero dalla sua fama.

Moo Deng è diventata un fenomeno, con tutti i rischi del caso. Pur di vedere un qualunque suo movimento, una reazione, dei visitatori senza cuore hanno versato dell’acqua sul suo corpicino. L’hanno svegliata, lanciando anche oggetti.

E queste sono tutte conseguenze dell’essere una star, di una popolarità promossa per essere sfruttata. Prima le foto “tenere” per arrivare al cuore di tutti, ora la webcam per tenerli incollati allo schermo.

Per quanto da un lato quest’ultima possa servire a monitorare i due animali, li trasforma in protagonisti di un tristissimo film in cattività. Neanche la parvenza di volergli lasciare i loro spazi, bisogna renderli sempre più virali.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Zoodio Thailand/YouTube

Leggi anche: