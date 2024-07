Spettacolare avvistamento nelle acque di Punta Campanella: osservata una rara manta mediterranea

🔵Il Diavolo di mare "vola" sotto l'acqua di Punta Campanella👉Avvistamento raro e spettacolare ieri in zona B dell'Area Marina Protetta, nei pressi di Punta della Campanella. ➡️Una Manta mediterranea, comunemente nota come Diavolo di Mare ( nome scientifico Mobula mobular), è apparsa improvvisamente, sullo sfondo Capri.➡️La.manta mediterranea è considerato un animale minacciato di estinzione nella classificazione della lista rossa dell'IUCN. Si nutre di piccoli pesci e crostacei e ha un basso tasso di riproduzione, per questo è molto sensibile ai cambiamenti ambientali e alla pesca accidentale. Life SeaNet : tutela e gestione dei siti marini di #Natura2000 "Fondali marini di Punta Campanella e Capri"Video: Ivan Mastromano

Posted by Area Marina Protetta Punta Campanella on Wednesday, July 3, 2024