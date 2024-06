Introdotto un sistema di sorveglianza basato sull’IA per salvare gli elefanti dai treni (e funziona!)

Tantissimi elefanti venivano uccisi mentre attraversavano i binari: ora è stato introdotto un sistema basato sull’intelligenza artificiale che rileva la loro presenza nelle vicinanze per salvarli

Nella regione indiana del Tamil Nadu, un innovativo sistema di sorveglianza basato sull’intelligenza artificiale (IA) sta cercando di salvare la vita degli elefanti che attraversano i binari ferroviari. Negli ultimi dieci anni, 36 elefanti sono morti a causa delle collisioni con i treni, con 11 di questi incidenti avvenuti su due binari vicini a Madukkarai, dove le ferrovie si intersecano con le rotte migratorie degli elefanti.

Questo aumento delle morti ha portato le autorità locali a cercare soluzioni tecnologiche per prevenire ulteriori tragedie. In risposta a questo problema, il Dipartimento Forestale Indiano ha installato 12 torri di sorveglianza lungo i binari più critici.

Ogni torre è dotata di telecamere con intelligenza artificiale in grado di ottenere immagini termiche e di luce visibile. Queste telecamere, simili a quelle utilizzate dall’esercito indiano per monitorare i confini, sono programmate per rilevare il movimento degli elefanti e degli esseri umani nelle vicinanze dei binari ferroviari.

Quando un elefante viene rilevato entro un raggio di 30 metri dai binari, il sistema invia avvisi ai funzionari forestali e ferroviari, permettendo loro di rallentare i treni e di guidare gli elefanti lontano dai binari per evitare collisioni.

Il sistema ha già rilevato oltre 400 elefanti

Lanciato a febbraio, il progetto ha avuto un costo di 72,4 milioni di rupie (circa 867.758 dollari). Nei pochi mesi dalla sua implementazione, il sistema di IA ha già rilevato oltre 400 casi di elefanti che si avvicinavano ai binari, inviando avvisi tempestivi alle autorità e prevenendo potenziali incidenti.

Prima dell’implementazione di questo sistema, il monitoraggio degli elefanti veniva effettuato attraverso pattugliamenti regolari del personale forestale, un metodo che si è rivelato meno efficace e più dispendioso in termini di tempo e risorse.

Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la protezione degli elefanti e dimostra come la tecnologia possa essere utilizzata per scopi etici e per la salvaguardia della natura. L’uso dell’intelligenza artificiale non solo aiuta a proteggere una specie in pericolo, ma evidenzia anche come l’innovazione tecnologica possa contribuire a risolvere problemi complessi legati alla convivenza tra uomo e fauna selvatica.

L’implementazione di sistemi simili potrebbe essere estesa ad altre aree dell’India e del mondo dove il conflitto tra attività umane e fauna selvatica è sempre particolarmente grave. In questo modo, la tecnologia può diventare un alleato fondamentale nella conservazione e nella protezione degli animali.

BBC

