Si è schiuso il primo uovo della coppia di falchi pescatori di Orbetello

Si è schiuso, il primo uovo della coppia di falchi pescatori ospiti del nido posto sul traliccio nell’#Oasi WWF della Laguna di #Orbetello.Si tratta del primo nato di questa stagione riproduttiva, per la coppia storica formata da Mora e Orbetello.Tornano proprio in questi giorni le Giornate delle Oasi con ben cinque weekend, 150 eventi tra cui scegliere per immergersi nella natura d’Italia!Scopri il più vicino a te!🔗 https://shorturl.at/ctxZ9 #mesedelleoasi #meseoasi #wwfitalia #wwf

Posted by WWF Italia on Tuesday, April 30, 2024