Scoperta una nuova specie di serpente, che ha preso il nome di Leonardo DiCaprio: ecco perché

Un raro serpente dell’Himalaya, recentemente scoperto, è stato chiamato in onore di Leonardo DiCaprio. La specie, denominata Anguiculus dicaprioi, è un tributo all'attore per il suo impegno ambientale e nella sensibilizzazione sui temi del cambiamento climatico e della biodiversità.

Leonardo DiCaprio ha lasciato un segno anche nel mondo naturale. Una nuova specie di serpente scoperta di recente nell’Himalaya occidentale porta ora il nome dell’attore, secondo uno studio in corso pubblicato sulla rivista Nature il 21 ottobre. La specie, battezzata Anguiculus dicaprioi o semplicemente “serpente himalayano di DiCaprio,” arricchisce ulteriormente la biodiversità unica della regione.

Gli scienziati, analizzando il DNA di questo serpente dalla tonalità ramata, hanno scoperto che, pur condividendo caratteristiche comuni con altre specie note, si trattava di una specie completamente nuova. Il nome è stato scelto in onore di DiCaprio, 49 anni, attore, produttore e attivista ambientale, per il suo costante impegno nel sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico e sulla crescente perdita di biodiversità.

Il serpente che porta il suo nome è lungo circa 56 centimetri, una misura piuttosto contenuta, con una testa corta, narici pronunciate, molti denti e un muso a cupola ben marcato. Un tenue anello grigio gli cinge il collo come un collare. È stato trovato mentre si riscaldava immobile sul terreno fangoso della montagna, senza mostrare segni di aggressività, suggerendo una resistenza ad altitudini fino a 1.860 metri.

La scoperta risale al 2020, con avvistamenti limitati finora al Nepal e alla regione dell’Himachal Pradesh in India.

L’impegno di Leonardo di Caprio per l’ambiente

Leonardo DiCaprio ha sempre nutrito una profonda passione per l’ambiente, nata fin da piccolo. Nel 1998, dopo un incontro con l’allora vicepresidente Al Gore, ha deciso di agire concretamente fondando la Leonardo DiCaprio Foundation, che ha sostenuto oltre 200 progetti per la tutela della fauna selvatica e la lotta al cambiamento climatico.

Negli anni, DiCaprio ha contribuito con donazioni significative: 3 milioni di dollari al WWF per le tigri nel 2013, 15 milioni per la fauna e il clima, e oltre 100 milioni nel 2019 per combattere il bracconaggio di giraffe ed elefanti. Ha anche co-fondato Earth Alliance con Laurene Powell Jobs e Brian Sheth nel 2020, per la protezione ambientale e delle comunità indigene.

Di recente, ha sostenuto la salvaguardia del Parco di Virunga e dei gorilla di montagna in Congo e ha donato 43 milioni di dollari per la conservazione delle Isole Galapagos. DiCaprio ha inoltre recitato nel film Don’t Look Up, apprezzandolo per il messaggio sulla crisi climatica, e investito in aziende sostenibili come il marchio britannico Løci, noto per le sue sneakers vegane in plastica riciclata.

Con il suo impegno, DiCaprio dimostra costantemente quanto gli stia a cuore il futuro del nostro Pianeta.

Leggi anche: