Gli scimpanzè comunicano come noi: hanno una rapidità sorprendente nei gesti

Un recente studio condotto dall’Università di St Andrews, pubblicato su Current Biology, ha svelato sorprendenti somiglianze tra la comunicazione degli scimpanzé e quella degli esseri umani. I ricercatori hanno analizzato un vasto numero di gesti tra gli scimpanzé di cinque comunità selvatiche dell’Africa orientale, valutando oltre 8.500 interazioni tra 252 individui.

I risultati hanno dimostrato che le conversazioni tra questi primati seguono schemi temporali e di alternanza molto simili a quelli umani. L’indagine ha rivelato che i gesti degli scimpanzé avvengono con una rapidità e un ritmo comparabile a quelli degli scambi verbali tra gli esseri umani.

Gli scienziati hanno osservato che la pausa media tra un gesto e la risposta successiva è di circa 120 millisecondi, un intervallo che ricorda i rapidi cambi di turno caratteristici della comunicazione umana. Questo studio suggerisce che, nonostante le differenze evidenti tra le lingue umane e i gesti degli scimpanzé, entrambi i sistemi comunicativi condividono meccanismi evolutivi simili.

Ci sono variazioni anche tra le diverse comunità di scimpanzé

I ricercatori hanno notato anche delle variazioni tra le diverse comunità di scimpanzé. Ad esempio, le risposte erano più rapide tra i membri della comunità Sonso in Uganda rispetto ad altre popolazioni di scimpanzé.

Questa variabilità riflette le differenze di ritmi conversazionali che si riscontrano anche tra le diverse culture umane, come il diverso tempo di risposta che può variare tra danesi e altre nazionalità. Tali risultati offrono uno spunto per approfondire come le strutture conversazionali si sviluppano in altre specie sociali.

I prossimi passi della ricerca includeranno l’esame delle dinamiche comunicative in animali altamente sociali come elefanti e corvi, per scoprire eventuali somiglianze con i modelli comunicativi degli scimpanzé e degli esseri umani. Questo studio non solo arricchisce la nostra comprensione della comunicazione animale, ma solleva anche interrogativi interessanti su come la comunicazione complessa possa essere emersa e si sia evoluta in diverse specie.

Fonte: Current Biology

