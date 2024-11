Salvati dal commercio illegale, oltre 20 cardinali verdi sono tornati a volare liberi in Argentina

Oltre venti uccelli vittime del traffico illegale di specie selvatiche sono tornati in natura, tingendo con le loro piume gialle il paesaggio. L'operazione è stata condotta da un'alleanza nata per proteggere questi esemplari in pericolo di estinzione

Erano finiti nelle mani dei contrabbandieri nella provincia di Entre Rios, Argentina, nei loschi giri del commercio illegale di specie selvatiche, ma sono stati recuperati e curati dagli esperti. 23 esemplari di cardinale verde Gubernatrix cristata, conosciuto anche come cardinale giallo dall’inglese Yellow Cardinal, hanno spiccato il volo da animali liberi.

A salvarli è stata l’Alianza Cardenal Amarillo PBA, l‘Alleanza dei Cardinali Gialli della Provincia di Buenos Aires, una coalizione formata dalle organizzazioni pubbliche, ONG e istituti di ricerca. Con il supporto dell’associazione Fundacion Temaiken, i 23 cardinali verdi hanno seguito un percorso di riabilitazione durato mesi.

Solo di recente il gruppo è stato liberato sito naturale protetto a nord di St. Louis. L’area scelta è stata identificata per le condizioni che offre, le migliori per la reintroduzione, e per la sua popolazione naturale.

I 23 uccelli dal meraviglioso piumaggio giallo si aggiungono così ai 2000 simili che sopravvivono allo stato selvatico. La specie è classificata come in pericolo di estinzione nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Tra le minacce il bracconaggio, la perdita di habitat, specie invasive. Questi uccelli sono ricercatissimi dai trafficanti poiché vengono venduti come animali domestici e tenuti in gabbia per ascoltare il loro canto melodioso. Sono infatti tra gli esemplari più sequestri nelle operazioni statali.

La loro popolazione è in declino, ogni reinserimento è quindi cruciale per garantire a questi animali un futuro. È per questo che è nata l’Alleanza del Cardinale giallo, i cui obiettivi sono smantellare i traffici illeciti di cardinali gialli, reinserirli nella propria casa e lavorare in sinergia alla loro salvaguardia in un territorio frammentato.

Da allora più di un centinaio di cardinali verdi hanno riottenuto la libertà. Quest’ultimo intervento non è altro che il 15esimo reinserimento in natura reso possibile dall’Alleanza.

Fonte: fundaciontemaiken/Instagram

