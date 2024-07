Salmo libera un’aragosta in mare invece di mangiarla: “mi ha guardato negli occhi e non ce l’ho fatta”

Il rapper Salmo non ha voluto consumare un’aragosta pronta per lui al ristorante, ma l’ha comprata per ridarle la libertà rilasciandola in mare

Il rapper Salmo ha recentemente conquistato il cuore di tanti contrari a queste crudeltà con un gesto inaspettato. Durante una cena in un ristorante l’artista gli hanno offerto un’aragosta che, invece di essere servita come piatto prelibato, è stata finalmente rilasciata in mare, nel suo habitat naturale.

Nel video condiviso sulle storie di Instagram, Salmo racconta di come l’aragosta, guardandolo negli occhi, abbia suscitato in lui una reazione di compassione. L’artista ha spiegato di non essere riuscito a mangiare il crostaceo ma ha deciso di acquistarlo, con l’intento di liberarlo in mare. Ha affermato:

Mi sono seduto al ristorante, mi hanno offerto questa aragostona che mi ha guardato negli occhi e non ce l’ho fatta ragazzi. Quindi l’ho comprata e adesso la liberiamo.

Il video che ha postato documenta il viaggio del crostaceo verso la libertà. Nel filmato Salmo mostra il momento in cui, dopo aver acquistato l’aragosta, si dirige verso una spiaggia della Sardegna con l’animale in un sacchetto e poi lo libera nell’acqua cristallina.

Una turista svizzera lo scorso anno aveva fatto lo stesso

Le immagini catturano il rapper mentre solleva delicatamente l’aragosta e la lascia nuotare via, restituendole simbolicamente la libertà. Questo gesto è stato accolto con entusiasmo dai follower dell’artista che lo hanno lodato per il suo altruismo e la sensibilità nei confronti degli animali.

Ciò che ha fatto Salmo ne ricorda uno simile avvenuto l’anno scorso, quando una turista svizzera aveva liberato un’aragosta a Golfo Aranci, suscitando anche quella volta un’ondata di ammirazione. La decisione del rapper di non consumare l’aragosta ma di restituirle la libertà è stata una dichiarazione di rispetto per la vita animale, specialmente in un’epoca in cui le violenze sugli animali sono spesso documentate e condivise sui social media.

Il gesto di Salmo si inserisce in un contesto più ampio di crescente consapevolezza verso la protezione degli animali e il rispetto per tutte le forme di vita. La sua azione non solo ha messo in luce un aspetto più riflessivo della sua personalità, ma si spera ispiri molti suoi fan e non solo a considerare alternative più etiche quando si tratta di trattare con gli animali.

