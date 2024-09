Sai quanti anni ha davvero il coccodrillo più anziano del mondo?

Non è Cassius, il coccodrillo più grande del mondo, a essere anche il più longevo. Il record è di Henry, un coccodrillo del Nilo. La sua età stimata è impressionante e supera di gran lunga un secolo. Fama a parte, un qualcosa lega Henry a Cassius: la cattività

I coccodrilli sono animali incredibilmente longevi. Ne abbiamo avuto la prova con Cassius, il coccodrillo più grande del mondo e tra i più vecchi in cattività di cui si è a conoscenza. Eppure non è lui il più anziano della Terra.

Il titolo spetterebbe, condizionale d’obbligo dato che si tratta di un’età stimata, a Henry, un coccodrillo del Nilo. Non lasciatevi trarre in inganno dal nome. I coccodrilli del Nilo sono distribuiti in varie parti dell’Africa.

Henry proviene dalle acque del Delta dell’Okavango, in Botswana. È nato selvatico intorno al 1900, ma è stato catturato poco dopo, verso il 1903. Nel 1985 è stato trasferito al Crocworld Conservation Centre. Questa almeno è parte della storia che il centro racconta ai visitatori.

Secondo il team del parco-riserva con sede a Scottburgh, Sudafrica, Henry avrebbe la bellezza di 123 anni. Lo staff organizza da sempre un evento per festeggiare il suo “compleanno”. Per l’occasione è stata scelta la data del 16 dicembre. Quest’anno di anni ipotizzati ne compirà 124.

Henry pesa all’incirca 750 kilogrammi, misura 5 metri di lunghezza e condivide l’area con un altro esemplare di nome Colgate e 6 femmine. Nell’arco di 4 decenni, questo mastodontico coccodrillo ha contribuito alla riproduzione e conservazione della specie nel centro.

La sua età è da record per una specie con in natura vive tra i 70 e i 100 anni. Ovviamente, la cattività incide non poco sulle aspettative di vita di una specie selvatica.

Henry viene nutrito dai custodi dell’area negli spettacoli aperti al pubblico, seguito dal personale del centro e virtualmente dagli utenti, che sono affascinati da lui.

Impressionante lo sarà davvero, ma non stiamo forse dimenticando che si tratta sempre di un animale catturato dalle paludi per finire in uno spazio delimitato da reti metalliche?

Fonte: Crocworld Conservation Centre/Instagram

