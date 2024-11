Guarda l’emozionante rilascio di 14 pinguini di Magellano sulle spiagge brasiliane dopo essere stati curati

14 pinguini di Magellano sono potuti tornare nel loro habitat dopo essere stati trovati arenati sulle coste brasiliane a seguito di un lungo viaggio alla ricerca di caldo

14 pinguini di Magellano (Spheniscus magellanicus) sono stati reintrodotti nel loro habitat naturale a Praia do Moçambique, a Florianópolis, Brasile. Questo evento ha rappresentato il terzo rilascio organizzato nell’anno dalla R3 Animal Association, nell’ambito del Progetto di Monitoraggio della Spiaggia del Bacino di Santos (PMP-BS).

Gli uccelli, dopo un’intensa riabilitazione, hanno ripreso la loro migrazione verso le colonie riproduttive in Patagonia, seguendo le correnti marine. Ogni anno, durante l’autunno e l’inverno dell’emisfero australe, i pinguini di Magellano si spostano per migliaia di chilometri alla ricerca di cibo in acque più calde.

Tuttavia la migrazione è ricca di pericoli, specialmente per i giovani inesperti, che spesso si arenano sulle coste brasiliane. Molti arrivano esausti, malnutriti o con segni di annegamento. Nel 2024, delle 2.685 segnalazioni di pinguini sulle spiagge di Santa Catarina, solo il 5,6% è stato trovato vivo.

L’incontro con due balene franche australi

Il processo di recupero gestito dalla R3 Animal Association è meticoloso. I pinguini vengono idratati, alimentati per ripristinare il peso ideale e trattati per ipotermia. Inoltre, partecipano a sessioni di fisioterapia in piscina, che li aiutano a riacquistare forza e resistenza. Una volta pronti, vengono rilasciati in gruppi di almeno dieci individui, un comportamento che simula la loro vita gregaria e favorisce il successo della migrazione.

Questa volta il rilascio è stato particolarmente emozionante, con i pinguini che, tornati in libertà, hanno incontrato due balene franche australi (Eubalaena australis) al largo della spiaggia. Questo spettacolo naturale ha rappresentato un simbolo di speranza e di armonia tra le specie.

La R3 Animal Association sottolinea l’importanza di questi interventi per preservare la biodiversità e sensibilizzare sul rispetto degli ecosistemi marini. Ogni pinguino reintegrato rappresenta una vittoria per la fauna selvatica e una testimonianza del lavoro collettivo di scienziati, volontari e comunità locali.

L’organizzazione invita inoltre tutti a riflettere sulle minacce antropiche, come l’inquinamento e la pesca intensiva, che compromettono la sopravvivenza di molte specie marine. Eventi come questo rilascio ci ricordano quanto sia importante proteggere il delicato equilibrio della natura.

