Rarissimo esemplare di ocelot avvistato in Arizona, non accadeva nella regione da 50 anni

Stupore in Arizona, dove le fototrappole installate in una foresta tra le catene montuose hanno ripreso il passaggio di un ocelot. Il felino è classificato come in via di estinzione negli Stati Uniti

Incredibile sorpresa in Arizona, dove è stata fatta un’osservazione eccezionale. Un esemplare di ocelot Leopardus pardalis è stato avvistato in natura negli altopiani di Atascosa, e non accadeva da decenni in questa regione.

A riprenderlo sono state le fototrappole posizionate nella Foresta nazionale di Coronado, nell’Arizona meridionale. Nell’area protetta è stato avviato un progetto di monitoraggio della fauna selvatica a cura dei ricercatori dello zoo di Phonix e di altri istituti, su concessione dell’US Forest Service.

50 dispositivi sono stati installati da aprile 2024 per poter raccogliere dati sugli animali selvatici che popolano questi territori. A luglio, due membri del team hanno raggiunto l’area di studio per controllare che le fototrappole funzionassero correttamente.

I due ne hanno esaminate 23, sostituendo le batterie e visualizzando le immagini riprese. Incontenibile la loro gioia quando si sono resi conto che una delle fototrappole aveva catturato il passaggio di un ocelot a giugno.

All’inizio ero incredulo, guardavo il video più e più volte, ma presto un grande sorriso si è diffuso sul mio viso. Mi sono venuti i brividi per l’eccitazione e l’orgoglio per ciò che avevamo registrato” ha raccontato Kinley Ragan, responsabile del progetto di ricerca.

L’identificazione della specie è stata confermata dall’Arizona Game and Fish Department, che ha confrontato il pelo del piccolo felino con quello di un altro esemplare di ocelot conosciuto in Arizona. Il dipartimento è così giunto alla conclusione che si trattasse di un nuovo ocelot.

È un fatto straordinario per una specie che negli Stati Uniti è stata classificata come in pericolo di estinzione. L’ocelot è un felino selvatico di piccole dimensioni diffuso nell’America centrale, meridionale e in Messico, ma che negli Stati Uniti sopravvive a fatica nel Texas.

In Arizona, l’ocelot è stato avvistato sporadicamente. Lo testimonia anche uno studio condotto lo scorso anno nella stessa zona, conclusasi senza alcuna osservazione del felino.

I ricercatori hanno intenzione di proseguire il monitoraggio di questo nuovo individuo di ocelot e di raccogliere campioni di DNA ambientale nell’area interessata.

Il monitoraggio in natura può fornire agli studiosi nuovi indizi sulla presenza dell’ocelot in Arizona, migliorando le conoscenze sulla specie e contribuendo alla sua conservazione. Chissà che non vi siano altre soprese nei mesi a venire.

