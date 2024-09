Ragni, impara a riconoscerli: la differenza tra ragno violino e ragno ballerino?

Sapresti riconoscere un ragno violino da un ragno ballerino? Conosci le differenze tra i due e a quali caratteristiche prestare attenzione per indentificarli? Niente panico, scopriamo quale aracnide abbiamo di fronte

“Sarà un ragno violino?” In molti se lo saranno chiesto viste le ultime notizie di cronaca quando un ragno, probabilmente del tutto innocuo, ha fatto capolino da un battiscopa o da un angolo della casa.

È normale, in particolare se viviamo in zone a contatto con la natura. I ragni sono presenti nelle abitazioni, dove svolgono un ruolo da spazzini rimuovendo parassiti e insetti. Tuttavia, il morso di alcuni di questi può provocare sintomi anche gravi. Il ragno violino è tra questi.

In Italia ci sono decine e decine di specie differenti di aracnidi. Conoscere e riconoscere le principali temute e quelle che si possono confondere con facilità può essere sicuramente d’aiuto quindi partiamo proprio dal ragno violino.

Ragno violino: come riconoscerlo

Ragno violino è il nome comune della specie Loxosceles rufescens, che viene chiamata così per via di una macchia del prosoma che ricorda vagamente lo strumento musicale. Si tratta di un ragno della famiglia Sicariidae di piccole dimensioni.

Queste sono le caratteristiche del ragno violino:

colore marroncino

corpo che non misura più di 10 mm

zampe lunghe

6 occhi invece che 8 dei comuni ragni, divisi in 3 coppie

una sorta di artiglio con cui inocula il veleno

comportamento più attivo di notte

morde se si sente minacciato. Il morso non è doloroso, ma può avere serie complicazioni

I maschi di ragno violino sono generalmente più piccoli delle femmine. Tendono a farsi vedere principalmente in orari notturni, ancor di più in estate, mentre di giorno è difficile osservarli. La specie è presente in tutta Italia.

Non bisogna sottovalutare il morso di un ragno violino. In caso di lesione, bisogna contattare il medico di famiglia per seguire una terapia di base e, in caso di peggioramento dei sintomi nelle ore successive, avvisare il Centro Anti Veleni al numero 02.66101029.

Ragno ballerino: come è fatto

Uno dei ragni che maggiormente si trovano nelle abitazioni è il ragno ballerino Pholcus Phalangioides. Questo ragno appartiene alla famiglia Pholcidae e viene già scambiato con l’ordine Opilioni.

Non confondiamolo pure con il ragno violino poiché non vi è alcun motivo di preoccuparsi. Il ragno ballerino è tra i meno pericolosi che vi siano.

Ecco come distinguerlo:

colore marroncino-grigio

corpo tra i 7 e gli 11 mm

zampe lunghissime ricoperte da una sottili peli

8 occhi divisi in due coppie da 3 e una centrale da 2

La specie è tra i ragni più comuni in Italia e nelle abitazioni, nelle cantine, nei garage e, assieme ad altre specie, viene proprio soprannominato “ragno delle case”.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: Aracnofilia – Ospedale Niguarda

Leggi anche: