Quest’orsa si muove ancora in una gabbia immaginaria dopo 20 anni di cattività in uno zoo

Ti mostro cosa significhi per un animale vivere in gabbia e sopportare gli abusi, muovendosi in cerchio anche dopo essere stato liberato e riscattato. Quest'orso non ha ancora superato il suo trauma

Si muove in cerchio, andando avanti e indietro in un spazio delimitato, ripercorrendo sempre gli stessi passi in un loop infinito. Quest’orsa ha “vissuto” per 20 anni in cattività in un minuscolo recinto e, anche se ora quella gabbia è stata aperta, la sua mente è rimasta intrappolata lì.

Urșii nu sunt bestii fără suflet! Și ei suferă ca și noi! RO- Când mergeți la o grădină zoologică care are spații minuscule pentru animale, să vă aduceți aminte de mișcările Inei! Mintea ei a rămas captivă într-o cușcă imaginară, aceeași care a ținut-o prizonieră timp de 20 de ani. Aceasta este imaginea traumei care uneori nu se vindecă și nu se uită niciodată! #Ina #zoo #bear https://millionsoffriends.org/adopt/ursi/ina/EN- When you go to a zoo that has tiny spaces for animals, remember the moves of Ina! Her mind remained trapped in an imaginary cage, the same one that held her captive for 20 years. This is the image of trauma that sometimes never heal and never forget! #Ina #zoo #bear https://millionsoffriends.org/en/adopt/bears/ina/ Posted by AMP Libearty – Bear Sanctuary on Wednesday, January 13, 2021

Lei si chiama Ina e per due decenni è stata prigioniera di uno zoo della Romania, lo zoo di Piatra Neamt, dove condivideva una piscinetta e una microscopica area con un altro orso.

Metà vasca d’acqua, metà riparo erano quindi per lei. Questi sono gli unici movimenti che le erano concessi, l’unico spazio che conosceva e che il suo corpo ha forzatamente accettato.

Per anni l’associazione Millions of Friends, che a Zarnesti gestisce il gigantesco rifugio per orsi Libearty Bear Sanctuary, ha sporto denuncia, chiedendo l’intervento delle autorità. Finalmente, nel 2014, Ina è stata trasferita nel santuario.

Da allora, vive tra alberi e natura e piscine vere dove immergersi. Ha una tana tutta per sé, ma il trauma che si porta dietro è profondo. La sofferenza lascia segni e ferite che non scompaiono anche quando la vita ha un cambio di rotta inaspettato.

Oggi Ina vive serenamente nelle foreste della della storica regione della Transilvania in compagnia di tanti altri amici che, come lei, hanno conosciuto abusi e maltrattamenti. Nel rifugio sono ospitati attualmente oltre 100 orsi sfruttati in precedenza come attrazioni turistiche e privati della loro libertà da selvatico e della loro dignità.

Il Libearty Bear Sanctuary si impegna a restituire loro quella dignità sottratta, garantendogli cure, un ricovero sicuro e tranquillità. La missione è sensibilizzare e informare turisti e residenti sulle condizioni di vita degli orsi in cattività, insegnando loro il rispetto per questi straordinari animali.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Millions of Friends – AMP Libearty – Bear Sanctuary/Facebook

Leggi anche: