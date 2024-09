Questo è uno dei camaleonti più piccoli del nostro Pianeta

Sai che esistono camaleonti dalle dimensioni minuscole, talmente piccoli come la punta di un dito? Questo è uno di quelli e, come tanti esemplari della stessa famiglia, vive in Madagascar

Sembra un modellino da collezione talmente è piccolo, ma è un camaleonte in carne e ossa quello osservato dal conservazionista Ivan Carter in uno dei suoi ultimi post. È così minuscolo che basta la punta di un dito per mostrarlo in tutta la sua interezza alla telecamera.

Il rettile, come Carter racconta, appartiene al genere Brookesia, è endemico del Madagascar ed è tra i camaleonti più piccoli finora noti. Sarebbe ancora più minuto se non si trattasse di una femmina e in gestazione per di più.

La definisce scherzosamente “grassa” perché porta in grembo le uova. I camaleonti depongono infatti le uova nel terreno, anche se esistono specie ovovivipare. In queste ultime lo sviluppo dell’embrione avviene nel corpo materno.

Carter ha spiegato che le femmine della sua specie, come anche del gruppo, sono generalmente più grandi dei maschi. Un tratto utile all’identificazione è la coda, che nei maschi è più lunga e visibilmente più corta nelle femmine.

L’esperto l’ha incontrata durante una delle sue spedizioni in Madagascar e ha deciso di registrare un video informativo a riguardo, veicolando un messaggio di grande importanza. Le foreste dell’enorme isola africana costituiscono l’ecosistema ideale per tantissimi camaleonti.

La perdita di habitat minaccia i rettili e altri animali. Basta pensare proprio nel Paese è distribuita quasi la metà delle specie di camaleonte conosciute al mondo. I

n queste terre vive, ad esempio, il camaleonte Brookesia nana, la specie attualmente più piccola della Terra. La Brookesia nana misura poco meno di 22 mm.

Questa femmina ripresa da Carter, però, merita la stessa considerazione. Non sarà la prima in classifica, ma è comunque la terza specie di camaleonte più piccola del nostro Pianeta. Chissà come saranno i nuovi nati.

In tanti, commentando il post di Carter, hanno confessato di non immaginare che i camaleonti potessero essere davvero così microscopici.

Fonte: ivan_carter/TikTok

