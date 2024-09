Questa scimmietta salvata dai pompieri è l’immagine di un Brasile nella morsa degli incendi

Salvata una piccola scimmietta tra i roghi che continuano a mettere in ginocchio il Brasile. Il primate è ora al sicuro, ma la sua casa non esiste quasi più a causa degli incendi

Brucia la terra in Brasile, dove gli incendi stanno seminando morte e distruzione di interi ecosistemi naturali. Ma, tra la cenere, i vigili del fuoco hanno trovato una piccola vita indifesa e l’hanno soccorsa.

Una squadra di pompieri della 2° Compagnia Militare di Araguari, nello Stato del Minas Gerais, ha salvato una scimmietta dal tragico destino. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme nell’area del Parco regionale Pau Furado quando, contenuto il rogo, si è imbattuti nel primate.

Si tratta di un esemplare di uistitì, disorientato e spaventato dall’accaduto. I pompieri lo hanno recuperato e abbeverato, tenendolo con delicatezza tra le mani e portandolo al petto. La scena è di una tenerezza disarmante.

Gli hanno offerto un tappo di bottiglia con qualche goccia d’acqua essendo la scimmietta minuscola per conformazione. I pompieri lo hanno avvistato su un terreno ancora caldo, circondato ormai dal nulla. Fortunatamente, non presentava ustioni.

Nel suo habitat non avrebbe avuto alcuna possibilità di sopravvivere, senza più cibo o un riparo sicuro. Scongiurato il peggio, il primate è stato trasportato presso l’ospedale veterinario dell’Università federale di Uberlândia (UFU), dove rimarrà il tempo necessario alla sua riabilitazione.

Questo cucciolo è l’immagine di un Brasile nella morsa del fuoco. La situazione nel Paese è critica a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli e precipitazioni scarsissime. Il fuoco ha devastato l’hotspot di biodiversità del Pantanal, mettendo in ginocchio il santuario del pappagallo ara giacinto.

Gli effetti di questa terribile emergenza sono sotto gli occhi di tutti e questo piccolo primate sopravvissuto è lì a ricordarceli. I vigili del fuoco continuano a operare incessantemente mentre a Tenda dos Morenos è stato allestito un ospedale veterinario da campo per fornire le prime cure agli animali selvatici vittime delle fiamme.

Sono stati segnalati incendi in diversi punti delle zone protette, ma non si sa ancora con esattezza quanti ettari di vegetazione siano andati persi complessivamente e quanta fauna selvatica sia morta attorniata dal fuoco. Una cosa è certa, questo cucciolo ora è vivo anche se la sua casa non esiste più.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: bombeirosaraguari/Instagram

Leggi anche: