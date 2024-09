Questa leonessa è stata la più anziana in natura, raggiungendo un’età eccezionale di quasi 19 anni

Meravigliosa natura: questa leonessa ha raggiunto un'età straordinaria da animale libero, nel suo habitat naturale. Un fotografo ha raccolto alcune immagini di questo felino così regale prima della sua morte

Il suo è uno sguardo di chi ha visto tutto in una vita piena di avvenimenti, scontri e ostacoli, di cui ha portato i segni sul suo corpo. Mathata, questo il suo nome, è stata ritenuta la leonessa più anziana in natura dell’Africa di cui si abbia avuto notizia, e forse del mondo intero.

Si stima avesse 18 anni e 7 mesi quando Mathata si è mostrata al fotografo Ivan Ueckermann, che ha ripreso questa splendida leonessa negli ultimi sui istanti.

La leonessa è scomparsa verso dicembre 2023, addormentandosi nella sua casa. Mathata era un animale libero e apparteneva a un gruppo di leoni del nord del Sudafrica. Viveva nell’area della riserva Madikwe, vicino il confine con il Botswana.

La sua era un’età eccezionale per un felino selvatico che non ha mai conosciuto la mano dell’uomo. In genere, i leoni maschi vivono in natura tra i 10 e i 15 anni. Le leonesse sono invece più longeve e possono superare anche i 16 anni. Mathata ce lo ha dimostrato.

Nei parchi zoologi e nei santuari, le aspettative di vita dei leoni si aggirano sui 20 anni o anche di più. In cattività il discorso cambia perché gli animali selvatici non devono sforzarsi di procacciarsi del cibo e competere con altre specie, difendersi dai predatori o preoccuparsi di malattie. Ma quella si può chiamare vita fino a un certo punto.

Diversi utenti l’hanno paragonata a Zira, la leonessa rinnegata del Re Leone. Somiglianza a parte, per tutti Mathata rimane un forte esempio di saggezza e resilienza in natura.

