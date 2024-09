Questa cucciola di tapiro con gravi ustioni è sopravvissuta agli incendi del Pantanal brasiliano

Tapiro di pochi mesi salvato miracolosamente dalle fiamme del Pantanal. In Brasile migliaia di animali sono morti a causa degli incendi. Le organizzazioni per la fauna selvatica stanno cercando di contrastare i danni di questa tragedia

Era da sola, terrorizzata, disidratata e senza forze quando un team di volontari l’ha messa in salvo. Un esemplare femmina di tapiro di pochi mesi di vita ha visto la morte, ma è miracolosamente sopravvissuta.

Il fuoco le ha portato via la sua casa, bruciando oltre 2,5 milioni di acri di terra del Pantanal brasiliano. Questa piccola è stata recuperata nell’area meridionale della zona umida, dove i volontari dell’organizzazione Onçafari sono operativi per affrontare i danni causati dagli incendi.

Non ha neanche 6 mesi ed è arrivata al centro per la fauna selvatica con ustioni di secondo e terzo grado sulle zampe. I veterinari l’hanno chiamata Melancia, letteralmente “anguria”, e dato il benvenuto nella struttura di Caiman, nel Mato Grosso do Sul, per iniziare le terapie.

Lo staff ha curato le sue ferite con la pelle di tilapia, metodo che si è rivelato essere utilissimo nel trattamento delle ustioni di umani e animali. Le medicazioni sono state cambiate ogni 4-5 giorni, applicando anche particolari unguenti.

Il percorso di riabilitazione è iniziato nel migliore dei modi perché la cucciola ha fatto da subito grandi progressi rincuorando lo staff.

Per quanto la guarigione è proseguita spedita, il processo sarà comunque lungo. Trattandosi di un individuo giovane, il tapiro dovrà seguire una sorta di addestramento per poter essere reintrodotto in natura. Dovrà imparare a cavarsela da sola prima e dopo il rilascio.

L’atteggiamento di Melancia lascia ben sperare e trasmette fiducia ai volontari e al personale dell’associazione, impegnati in una lotta contro il tempo. Gli incendi che hanno devastato il Pantanal sono stati dichiarati emergenza ambientale.

Come una scimmietta soccorsa da pochissimo sempre nel Pantanal, anche Melancia è tra gli animali fortunati salvati in questa immane tragedia.

A colaboração é um dos valores do Onçafari e somente com ela é possível enfrentar os desafios. Com a colaboração,… Posted by Onçafari on Saturday, September 7, 2024

