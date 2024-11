Nelle praterie nordamericane tornano i bufali grazie alla “reimmatricolazione” da parte degli indigeni

Le comunità indigene stanno reintroducendo i bufali nelle praterie nordamericane, uno dei loro simboli la cui presenza è stata drasticamente ridotta dall’arrivo dei colonizzatori

Le praterie nordamericane un tempo vibravano sotto i passi di milioni di bufali, ma l’arrivo dei colonizzatori ridusse drammaticamente la popolazione di questi maestosi animali, con gravi impatti sulle comunità indigene e sugli ecosistemi locali.

Oggi, un movimento culturale e ambientale di riabilitazione si sta espandendo tra le nazioni indigene, come la Montana First Nation, che, nel loro impegno per ripristinare l’equilibrio della loro terra ancestrale, stanno reintroducendo i bufali.

Questo processo di “reimmatricolazione” va oltre la semplice reintroduzione: il termine, coniato dall’autore Stó:lō Lee Maracle, racchiude un profondo significato culturale, evidenziando un impegno a ristabilire una connessione tra popoli indigeni, bufali e natura, rispettando le leggi indigene e onorando il passato, presente e futuro.

I bufali possono migrare liberamente grazie ai corridoi ecologici

La reimmatricolazione dei bufali promuove la biodiversità e l’equilibrio ecologico delle praterie, ma dà vita anche ad un senso di rigenerazione culturale. Il Trattato di Buffalo, firmato nel 2014 da varie nazioni indigene, esprime un impegno comune per il ritorno di questi animali alla loro condizione naturale. Tale collaborazione mira a garantire ai bufali la possibilità di migrare liberamente, creando corridoi ecologici per mantenere la diversità genetica e rafforzare le connessioni culturali indigene.

Per le nazioni indigene, il bufalo rappresenta non solo una risorsa naturale, ma un parente spirituale e culturale. Questo legame è evidente durante la caccia rituale, in cui giovani e anziani partecipano fianco a fianco, rafforzando i legami intergenerazionali e recuperando le conoscenze tradizionali perse durante l’epoca coloniale. Il processo di lavorazione della carne e delle ossa del bufalo diventa un momento di apprendimento e riflessione sul rapporto tra umanità e natura.

L’impatto dei bufali si estende anche al suolo stesso delle praterie, contribuendo alla fertilità e alla salute del terreno tramite il pascolo e la disseminazione dei semi. Secondo Melissa Arcand, biogeochimica e membro della Muskeg Lake Cree Nation, il ritorno dei bufali potrebbe anche contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico, poiché i terreni delle praterie, arricchiti dai bufali, hanno una capacità notevole di immagazzinare carbonio.

Il movimento per la reimmatricolazione diventa così una testimonianza di resilienza indigena. Per molti indigeni, il ritorno dei bufali è un simbolo di guarigione e speranza, un modo per riconnettersi con la propria identità e con una terra che non ha mai smesso di aspettarli.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: IndigiNews

Ti potrebbe interessare anche: